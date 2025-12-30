https://ria.ru/20251230/ingushetija-2065778478.html
В Ингушетии главврача больницы уволили за сокрытие доходов
НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости.
Прокуратура в Ингушетии добилась увольнения главного врача районной больницы в связи с утратой доверия, он предоставил недостоверные сведения о доходах, сообщило
надзорное ведомство региона.
"Главный врач Назрановской районной больницы… не отразил в справках за 2022 год сведения о доходах в размере свыше 1,2 миллиона рублей, неправомерно полученные от другого лица в результате мошеннических действий. Кроме того, в 2023 году он неверно указал размер дохода по основному месту работы, снизив его на 41 тысячу рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление в региональный минздрав о расторжении с главврачом трудового договора в связи с утратой доверия из-за привлечения его к уголовной ответственности и сокрытия доходов. Однако министерство ограничилось выговором в его отношении, после чего надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконными действий минздрава.
"Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено, главный врач больницы уволен в связи с утратой доверия", - отметили в прокуратуре.