В Ингушетии главврача больницы уволили за сокрытие доходов
22:25 30.12.2025
В Ингушетии главврача больницы уволили за сокрытие доходов
В Ингушетии главврача больницы уволили за сокрытие доходов - РИА Новости, 30.12.2025
В Ингушетии главврача больницы уволили за сокрытие доходов
Прокуратура в Ингушетии добилась увольнения главного врача районной больницы в связи с утратой доверия, он предоставил недостоверные сведения о доходах,... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
республика ингушетия
республика ингушетия
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии главврача больницы уволили за сокрытие доходов

В Ингушетии главврача Назрановской районной больницы уволили за сокрытие доходов

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии добилась увольнения главного врача районной больницы в связи с утратой доверия, он предоставил недостоверные сведения о доходах, сообщило надзорное ведомство региона.
"Главный врач Назрановской районной больницы… не отразил в справках за 2022 год сведения о доходах в размере свыше 1,2 миллиона рублей, неправомерно полученные от другого лица в результате мошеннических действий. Кроме того, в 2023 году он неверно указал размер дохода по основному месту работы, снизив его на 41 тысячу рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление в региональный минздрав о расторжении с главврачом трудового договора в связи с утратой доверия из-за привлечения его к уголовной ответственности и сокрытия доходов. Однако министерство ограничилось выговором в его отношении, после чего надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании незаконными действий минздрава.
"Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено, главный врач больницы уволен в связи с утратой доверия", - отметили в прокуратуре.
