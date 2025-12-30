В Ингушетии оштрафовали мужчину, оклеветавшего свою жену

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя, который оклеветал свою супругу, опорочив ее честь, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы республики.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали о том, что в Ингушетии 52-летний местный житель через несколько дней после свадьбы вернул свою 22-летнюю супругу родителям, публично обвинив ее в том, что она якобы не "невинна". Это произошло, несмотря на то, что врач, по настоянию супруга проводивший гинекологический осмотр, подтвердил факт девственности. Семья девушки подала в суд за клевету и выиграла дело.
"Мировой судья признал подсудимого виновным по части 1 статьи 128.1 (УК РФ – ред.) - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, и осудил к штрафу в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
