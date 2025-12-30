В Ингушетии оштрафовали мужчину, оклеветавшего свою жену

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя, который оклеветал свою супругу, опорочив ее честь, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы республики.