В Ингушетии оштрафовали мужчину, оклеветавшего свою жену
17:15 30.12.2025
В Ингушетии оштрафовали мужчину, оклеветавшего свою жену
В Ингушетии оштрафовали мужчину, оклеветавшего свою жену
Суд в Ингушетии оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя, который оклеветал свою супругу, опорочив ее честь, сообщили РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
республика ингушетия
россия
республика ингушетия
россия
происшествия, республика ингушетия, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии оштрафовали мужчину, оклеветавшего свою жену

РИА Новости: жителя Ингушетии оштрафовали на 50 тысяч рублей за клевету на жену

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Суд в Ингушетии оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя, который оклеветал свою супругу, опорочив ее честь, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы республики.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали о том, что в Ингушетии 52-летний местный житель через несколько дней после свадьбы вернул свою 22-летнюю супругу родителям, публично обвинив ее в том, что она якобы не "невинна". Это произошло, несмотря на то, что врач, по настоянию супруга проводивший гинекологический осмотр, подтвердил факт девственности. Семья девушки подала в суд за клевету и выиграла дело.
"Мировой судья признал подсудимого виновным по части 1 статьи 128.1 (УК РФ – ред.) - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, и осудил к штрафу в размере 50 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
