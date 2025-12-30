https://ria.ru/20251230/importery-2065646001.html
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции - РИА Новости, 30.12.2025
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции
Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 30.12.2025
Экономика, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции
Шалаев: импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке