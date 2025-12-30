Рейтинг@Mail.ru
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции - РИА Новости, 30.12.2025
13:31 30.12.2025
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции
Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 30.12.2025
экономика, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции

Шалаев: импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке

© РИА Новости / Сергей БобылевРуководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев во время интервью
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев во время интервью. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Требования к импортной и российской продукции абсолютно одинаковы. Если кто-то хочет поставлять зарубежную продукцию, он обязан соблюдать те же требования, которые существуют и для российской продукции", - сказал он.
Шалаев подчеркнул, что ГОСТ в свою очередь является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
Прилавок с фруктами и овощами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Россия до рекорда нарастила импорт винограда из Китая
22 декабря, 05:47
 
Экономика Антон Шалаев Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
