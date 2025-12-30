Росстандарт рассказал о требованиях к импортной продукции

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Импортеры обязаны соблюдать требования к продукции на российском рынке наравне с отечественными производителями, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Требования к импортной и российской продукции абсолютно одинаковы. Если кто-то хочет поставлять зарубежную продукцию, он обязан соблюдать те же требования, которые существуют и для российской продукции", - сказал он.