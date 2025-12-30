Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 30.12.2025 (обновлено: 11:56 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/igrushki-2065566758.html
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим - РИА Новости, 30.12.2025
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим
Верующим не следует украшать новогоднюю елку кощунственными игрушками, например изображающими демонов или чертей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:51:00+03:00
2025-12-30T11:56:00+03:00
россия
общество
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064514759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4807ef0f478b19c02fde9b61373ec836.jpg
https://ria.ru/20251230/rpts-2065564706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064514759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3fb7ba7a82d3d8a2bdc33f9816003c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, русская православная церковь
Россия, Общество, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим

Иеромонах Феодорит: на новогодней елке не должно быть кощунственных игрушек

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУкрашения на елке
Украшения на елке - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Украшения на елке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Верующим не следует украшать новогоднюю елку кощунственными игрушками, например изображающими демонов или чертей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Желательно все-таки, чтобы игрушки на елке были не кощунственные. А так — можно и просто шарики, как обычно, и мишуру, и какие-то фигурки, если они не символизируют каких-нибудь демонов. Не должны быть всякие черти", — сказал он.
Игрушки с символикой нового года по восточному календарю, по мнению иеромонаха, безобидны, если им не придается духовное значение.
"От того, что мы повесим на елку, например, кота — кошек люблю, у меня три кошки свои есть. Если я поставлю под елку или на елку <…> фигурку кота — то, наверное, не потому, что я считаю, что год кота имеет какое-то значение", — добавил Сеньчуков.
По восточному календарю 2026-й считается годом красной огненной лошади. Он наступит 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027-го.
Елочное украшение с изображением тройки лошадей - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В РПЦ рассказали, можно ли дарить христианам символы восточного Нового года
08:15
 
РоссияОбществоРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала