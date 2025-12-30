https://ria.ru/20251230/igrushki-2065566758.html
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим - РИА Новости, 30.12.2025
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим
Верующим не следует украшать новогоднюю елку кощунственными игрушками, например изображающими демонов или чертей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:51:00+03:00
2025-12-30T08:51:00+03:00
2025-12-30T11:56:00+03:00
россия
общество
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064514759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4807ef0f478b19c02fde9b61373ec836.jpg
https://ria.ru/20251230/rpts-2065564706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064514759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3fb7ba7a82d3d8a2bdc33f9816003c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, русская православная церковь
Россия, Общество, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим
Иеромонах Феодорит: на новогодней елке не должно быть кощунственных игрушек
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Верующим не следует украшать новогоднюю елку кощунственными игрушками, например изображающими демонов или чертей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Желательно все-таки, чтобы игрушки на елке были не кощунственные. А так — можно и просто шарики, как обычно, и мишуру, и какие-то фигурки, если они не символизируют каких-нибудь демонов. Не должны быть всякие черти", — сказал он.
Игрушки с символикой нового года по восточному календарю, по мнению иеромонаха, безобидны, если им не придается духовное значение.
"От того, что мы повесим на елку, например, кота — кошек люблю, у меня три кошки свои есть. Если я поставлю под елку или на елку <…> фигурку кота — то, наверное, не потому, что я считаю, что год кота имеет какое-то значение", — добавил Сеньчуков.
По восточному календарю 2026-й считается годом красной огненной лошади. Он наступит 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027-го.