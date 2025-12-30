В РПЦ рассказали, какие игрушки нельзя вешать на елку верующим

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Верующим не следует украшать новогоднюю елку кощунственными игрушками, например изображающими демонов или чертей, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

"Желательно все-таки, чтобы игрушки на елке были не кощунственные. А так — можно и просто шарики, как обычно, и мишуру, и какие-то фигурки, если они не символизируют каких-нибудь демонов. Не должны быть всякие черти", — сказал он.

Игрушки с символикой нового года по восточному календарю, по мнению иеромонаха, безобидны, если им не придается духовное значение.

"От того, что мы повесим на елку, например, кота — кошек люблю, у меня три кошки свои есть. Если я поставлю под елку или на елку <…> фигурку кота — то, наверное, не потому, что я считаю, что год кота имеет какое-то значение", — добавил Сеньчуков.