В Париже два человека пострадали при нападении неизвестного с молотком - РИА Новости, 30.12.2025
22:27 30.12.2025
В Париже два человека пострадали при нападении неизвестного с молотком
В Париже два человека пострадали при нападении неизвестного с молотком - РИА Новости, 30.12.2025
В Париже два человека пострадали при нападении неизвестного с молотком
Два человека пострадали в результате нападения неизвестного с молотком на них в метро Парижа, сообщает во вторник радиостанция ici. РИА Новости, 30.12.2025
В Париже два человека пострадали при нападении неизвестного с молотком

Ici: в Париже 2 человека пострадали от нападения неизвестного с молотком в метро

Сотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в результате нападения неизвестного с молотком на них в метро Парижа, сообщает во вторник радиостанция ici.
"Двое пассажиров на третьей линии парижского метро получили легкие ранения (в результате нападения на них – ред.) мужчины, вооруженного молотком", – говорится в сообщении.
Этот инцидент произошел на станции "Тампль" еще в понедельник, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина, вооруженный молотком, нанес ранения двум пассажирам, требуя их отдать ему все, что у них было. После этого он попытался напасть на полицейских, но был ими задержан, уточняет радиостанция.
Задержанный является 26-летним уроженцем Румынии и в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате нападения пострадали двое: женщина, чей возраст не приводится, и 17-летний подросток. Пострадавшим была указана психологическая поддержка, сообщает ici.
Автономное агентство парижского транспорта (RATP) решительно осудило нападение на пассажиров метро и пообещало оказать необходимую поддержку пострадавшим, говорится в материале.
Это не первое нападение на пассажиров парижского метро в декабре 2025 года. Агентство Франс Пресс со ссылкой на RATP сообщало 26 декабря, что три женщины пострадали в результате нападения на них неизвестного с ножом в парижском метрополитене. Преступнику удалось скрыться, однако в тот же вечер парижские правоохранители задержали подозреваемого в совершении этих действий. По факту нападения было начато расследование. Подозреваемый в нападении уже был известен правоохранительным органам столицы Франции. После задержания его отправили на психиатрическое лечение.
Подозреваемый был задержан правоохранителями во французской коммуне Сарсель в столичном регионе Иль-де-Франс (департамент Валь-д'Уаз) 26 декабря вечером после анализа данных камер видеонаблюдения и данных геолокации с его телефона. Он является 25-летним гражданином Мали и уже привлекался к ответственности в январе 2024 года, когда его приговорили к лишению свободы за сексуальное насилие и кражу при отягчающих обстоятельствах. В июле 2025 года он был выпущен из пенитенциарного учреждения и получил предписание покинуть территорию Франции (OQTF), которое не было выполнено из-за ряда формальностей юридического характера, в том числе из-за отсутствия действительного удостоверения личности. По этой причине он был приговорен к домашнему аресту.
В результате серии нападений с ножом в парижском метрополитене 26 декабря три женщины получили легкие ранения. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим. Руководство RATP после этого инцидента приняло решение развернуть на третьей линии метро, где произошли нападения, дополнительные группы охранников.
