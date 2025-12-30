"Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание 31 декабря

СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Курорт "Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание для сноубордистов и лыжников в последний день уходящего года - 31 декабря, сообщил журналистам директор "Роза Хутор" по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов.