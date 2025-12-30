Рейтинг@Mail.ru
"Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание 31 декабря - РИА Новости, 30.12.2025
17:44 30.12.2025 (обновлено: 17:45 30.12.2025)
"Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание 31 декабря
"Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание 31 декабря
Курорт "Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание для сноубордистов и лыжников в последний день уходящего года - 31 декабря, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.12.2025
сергей чернов, роза хутор
Сергей Чернов, Роза Хутор
"Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание 31 декабря

Курорт "Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание 31 декабря

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 30 дек - РИА Новости. Курорт "Роза Хутор" откроет первое в сезоне вечернее катание для сноубордистов и лыжников в последний день уходящего года - 31 декабря, сообщил журналистам директор "Роза Хутор" по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов.
"С 31 декабря курорт готовится открыть вечернее катание", - приводит слова Чернова пресс-служба курорта.
Гостиницы на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Отели в Минводах и Сочи почти полностью заполнены на новогодние каникулы
Вчера, 17:21
 
Сергей ЧерновРоза Хутор
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
