https://ria.ru/20251230/gruzija-2065734917.html
Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения
2025-12-30T17:35:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150698/45/1506984541_0:315:2896:1944_1920x0_80_0_0_07114c0a3d80acdbedd8ba2103e36043.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150698/45/1506984541_304:0:2896:1944_1920x0_80_0_0_8e2b606539b71f1880da97a82da4bdef.jpg
Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения
Секция интересов РФ: Грузия отказывает россиянам во въезде из-за места рождения
ТБИЛИСИ, 30 дек — РИА Новости.
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предупредила
россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения.
«
"Констатируем, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию
гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия
, Крым
, Донецкая Народная Республика
, Луганская Народная Республика
, Запорожская и Херсонская области", — говорится в заявлении.
Учитывая эти обстоятельства, россиянам порекомендовали тщательно взвесить все возможные риски при планировании поездки в Грузию.
Ранее в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказали РИА Новости, что Грузия входит в список самых популярных мест, где россияне планируют провести новогодние праздники. Среди лидеров также оказались Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.