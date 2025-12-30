Рейтинг@Mail.ru
Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения - РИА Новости, 30.12.2025
17:35 30.12.2025 (обновлено: 18:12 30.12.2025)
Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предупредила россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте...
в мире, грузия, россия
В мире, Грузия, Россия
ТБИЛИСИ, 30 дек — РИА Новости. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии предупредила россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения.
"Констатируем, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области", — говорится в заявлении.
Учитывая эти обстоятельства, россиянам порекомендовали тщательно взвесить все возможные риски при планировании поездки в Грузию.
Ранее в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказали РИА Новости, что Грузия входит в список самых популярных мест, где россияне планируют провести новогодние праздники. Среди лидеров также оказались Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.
