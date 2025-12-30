Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения

Учитывая эти обстоятельства, россиянам порекомендовали тщательно взвесить все возможные риски при планировании поездки в Грузию.

Ранее в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" рассказали РИА Новости, что Грузия входит в список самых популярных мест, где россияне планируют провести новогодние праздники. Среди лидеров также оказались Белоруссия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.