В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили дать врачам и медсёстрам дополнительный выходной день после смены в новогоднюю ночь, соответствующее обращение направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях поддержки медицинских работников и сохранения их здоровья предлагаем рассмотреть возможность введения специальной социальной гарантии: предоставления дополнительного оплачиваемого дня отдыха сверх нормы статьи 153 ТК РФ для персонала, отработавшего новогоднюю смену", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что действующее трудовое законодательство за работу в праздники предусматривает либо оплату не менее чем в двойном размере, либо предоставление другого дня отдыха.

Парламентарии подчёркивают, что формально право выбора формы компенсации принадлежит работнику, однако в условиях кадрового дефицита, который, по официальным данным Минздрава, составляет более 23 тысяч врачей и 63 тысяч среднего медперсонала, реализация этого права на практике часто затруднена.

Депутаты убеждены, что медики вынуждены выбирать денежную компенсацию, лишаясь возможности полноценного восстановления.

В этой связи авторы инициативы считают целесообразным введение дополнительного оплачиваемого выходного дня для медицинских работников, занятых в новогоднюю ночь.