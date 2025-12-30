Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2025
16:03 30.12.2025
В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь
В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2025
В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили дать врачам и медсёстрам дополнительный выходной день после... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:03:00+03:00
2025-12-30T16:03:00+03:00
общество
россия
новый год
россия
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
В Госдуме предложили дать врачам допвыходной после смены в новогоднюю ночь

РИА Новости: в ГД предложили дать врачам допвыходной после смены в новый год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили дать врачам и медсёстрам дополнительный выходной день после смены в новогоднюю ночь, соответствующее обращение направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях поддержки медицинских работников и сохранения их здоровья предлагаем рассмотреть возможность введения специальной социальной гарантии: предоставления дополнительного оплачиваемого дня отдыха сверх нормы статьи 153 ТК РФ для персонала, отработавшего новогоднюю смену", - сказано в документе.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Госдуме объяснили, почему 9 января будет выходным днем
27 декабря, 01:38
Авторы инициативы отмечают, что действующее трудовое законодательство за работу в праздники предусматривает либо оплату не менее чем в двойном размере, либо предоставление другого дня отдыха.
Парламентарии подчёркивают, что формально право выбора формы компенсации принадлежит работнику, однако в условиях кадрового дефицита, который, по официальным данным Минздрава, составляет более 23 тысяч врачей и 63 тысяч среднего медперсонала, реализация этого права на практике часто затруднена.
Депутаты убеждены, что медики вынуждены выбирать денежную компенсацию, лишаясь возможности полноценного восстановления.
В этой связи авторы инициативы считают целесообразным введение дополнительного оплачиваемого выходного дня для медицинских работников, занятых в новогоднюю ночь.
"Такое решение станет справедливой компенсацией за работу в условиях пиковой нагрузки и проявлением реальной заботы о медицинских работниках и их пациентах. Гарантированное время на восстановление позволит снизить уровень усталости и предотвратить ошибки, связанные с переутомлением", - заключается в документе.
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Госдуме прокомментировали возможное сокращение новогодних праздников
13:33
 
Общество Россия Новый год
 
 
