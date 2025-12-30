Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали украинцев свергнуть Зеленского
09:25 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/gosduma-2065570952.html
В Госдуме призвали украинцев свергнуть Зеленского
В Госдуме призвали украинцев свергнуть Зеленского - РИА Новости, 30.12.2025
В Госдуме призвали украинцев свергнуть Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что украинскому народу пора свергнуть Владимира... РИА Новости, 30.12.2025
В Госдуме призвали украинцев свергнуть Зеленского

РИА Новости: Шеремет призвал жителей Украины к свержению Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что украинскому народу пора свергнуть Владимира Зеленского, в противном случае он приведет Украину к катастрофе и распаду.
"Зеленский, попыткой ударить по государственной резиденции президента России, продемонстрировал всему миру свое безумие и стремление сорвать все мирные устремления. Зеленский слетел с катушек и добивается одного – уничтожения украинского народа и доведения Украины до полного коллапса, распада и катастрофы. Украинскому народу, пока не поздно, нужно остановить кровавого диктатора и свергнуть", - сказал Шеремет.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина
РоссияУкраинаНовгородская областьМихаил ШереметВладимир ЗеленскийСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
