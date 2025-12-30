СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что украинскому народу пора свергнуть Владимира Зеленского, в противном случае он приведет Украину к катастрофе и распаду.