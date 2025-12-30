Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025
02:46 30.12.2025
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на... РИА Новости, 30.12.2025
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

РИА Новости: Шеремет назвал отказ Зеленского признать атаку дронов страхом

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина является страхом и неудачной попыткой оправдаться.
Ранее Зеленский отказался признать попытки украинских войск нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая
Вчера, 23:01
Зеленский атакой на резиденцию поставил себя за рамки права, заявила Яровая
Вчера, 23:01
"Отказ Зеленского признать ответственность за организованную им же террористическую атаку, продиктован страхом и является неудачной попыткой оправдаться. Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов", - сказал Шеремет.
По его словам, причастность ВСУ к провокации и агрессии - неоспоримый факт, за который киевскому режиму еще предстоит ответить.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режим не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Вчера, 20:15
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Вчера, 20:15
 
