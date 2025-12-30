В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина является страхом и неудачной попыткой оправдаться.