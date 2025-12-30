Рейтинг@Mail.ru
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/gosdep-2065541306.html
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ
Госдепартамент США рассматривает проблему массовой миграции одновременно как вопрос, связанный с защитой прав человека, так и в качестве серьезного вызова... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T01:42:00+03:00
2025-12-30T01:42:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraintsy-2064752908.html
https://ria.ru/20250828/ssha-2038073181.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ

Daily Wire: Госдеп рассматривает массовую миграцию как вызов суверенитету США

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает проблему массовой миграции одновременно как вопрос, связанный с защитой прав человека, так и в качестве серьезного вызова государственному суверенитету и безопасности страны, сообщает газета Daily Wire со ссылкой на внутренние документы ведомства.
Так, в одной из последних служебных телеграмм в адрес зарубежных дипмиссий США госдеп указывает, что массовая миграция представляет угрозу национальному суверенитету, верховенству закона и безопасности США, добавляя при этом, что "и массовая, и нелегальная миграция являются серьезными проблемами в области прав человека".
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США
26 декабря, 02:28
Сообщение предусматривает также рекомендации американским дипломатам, представляющим США за рубежом, активно взаимодействовать с правительствами государств, принимающих мигрантов, включая осуществление мониторинга случаев насильственных преступлений, нарушения прав человека, связанных с мигрантами, отмечает издание.
"Госдеп хочет знать о случах, когда правоохранительные органы стран необоснованно отдают предпочтение мигрантам в ущерб собственным гражданам, а также о случаях сокрытия правительствами или средствами массовой информации информации о преступлениях, совершаемых мигрантами, и о наказаниях за них", - говорится в публикации.
Ведомство намерено использовать данные от зарубежных миссий, чтобы призывать правительства бороться с миграционным кризисом, усиливать законы, укреплять контроль границ, бороться с коррупцией и обеспечивать справедливое наказание мигрантов за преступления.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал катастрофой миграционную политику в странах Европы, утверждая при этом, что Штатам удалось предотвратить худший сценарий в данном вопросе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
28 августа, 12:57
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала