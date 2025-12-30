Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ

Сообщение предусматривает также рекомендации американским дипломатам, представляющим США за рубежом, активно взаимодействовать с правительствами государств, принимающих мигрантов, включая осуществление мониторинга случаев насильственных преступлений, нарушения прав человека, связанных с мигрантами, отмечает издание.

Ведомство намерено использовать данные от зарубежных миссий, чтобы призывать правительства бороться с миграционным кризисом, усиливать законы, укреплять контроль границ, бороться с коррупцией и обеспечивать справедливое наказание мигрантов за преступления.