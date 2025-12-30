Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Госдепартамент США рассматривает проблему массовой миграции одновременно как вопрос, связанный с защитой прав человека, так и в качестве серьезного вызова государственному суверенитету и безопасности страны, сообщает газета Daily Wire со ссылкой на внутренние документы ведомства.
Так, в одной из последних служебных телеграмм в адрес зарубежных дипмиссий США госдеп указывает, что массовая миграция представляет угрозу национальному суверенитету, верховенству закона и безопасности США, добавляя при этом, что "и массовая, и нелегальная миграция являются серьезными проблемами в области прав человека".
Сообщение предусматривает также рекомендации американским дипломатам, представляющим США за рубежом, активно взаимодействовать с правительствами государств, принимающих мигрантов, включая осуществление мониторинга случаев насильственных преступлений, нарушения прав человека, связанных с мигрантами, отмечает издание.
"Госдеп хочет знать о случах, когда правоохранительные органы стран необоснованно отдают предпочтение мигрантам в ущерб собственным гражданам, а также о случаях сокрытия правительствами или средствами массовой информации информации о преступлениях, совершаемых мигрантами, и о наказаниях за них", - говорится в публикации.
Ведомство намерено использовать данные от зарубежных миссий, чтобы призывать правительства бороться с миграционным кризисом, усиливать законы, укреплять контроль границ, бороться с коррупцией и обеспечивать справедливое наказание мигрантов за преступления.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал катастрофой миграционную политику в странах Европы, утверждая при этом, что Штатам удалось предотвратить худший сценарий в данном вопросе.
