В Пскове главврача больницы арестовали по делу о превышении полномочий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Суд отправил под стражу главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы, обвиняемую в превышении должностных полномочий после того, как медучреждение неправомерно получило около 200 миллионов рублей якобы за использование дорогостоящих лекарств, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Псковской области.
СК РФ в понедельник сообщал, что главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года главврач давала подчиненным незаконные указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о применении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области. В результате Псковской областной инфекционной больнице неправомерно перечислили около 200 миллионов рублей, уточняли в СК.
"Следователями регионального следственного управления главному врачу ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По ходатайству органов следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Согласно материалам на сайте Псковской областной инфекционной клинической больницы, ее главным врачом с июля 2020 года является Анастасия Повторейко.