В Пскове главврача больницы арестовали по делу о превышении полномочий

"Следователями регионального следственного управления главному врачу ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По ходатайству органов следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.