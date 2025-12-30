https://ria.ru/20251230/genprokuratura-2065687479.html
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году
Генеральная прокуратура проведёт большую проверку застройки побережья озера Байкал на противопожарных полосах в 2026 году и сделает выводы о тех, кто это... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:18:00+03:00
2025-12-30T15:18:00+03:00
2025-12-30T15:18:00+03:00
байкал
россия
александр козлов (глава минприроды)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89ce3d87b43c83140c51b8891ed56b2f.jpg
https://ria.ru/20251230/baykal-2065683498.html
байкал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b2ceb2cd43a49d5044168bc8747bec5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, россия, александр козлов (глава минприроды)
Байкал, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды)
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году
Козлов: Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году