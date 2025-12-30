Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году - РИА Новости, 30.12.2025
15:18 30.12.2025
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году
Генпрокуратура проведет проверку застройки побережья Байкала в 2026 году
байкал, россия, александр козлов (глава минприроды)
Байкал, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды)
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Лед на озере Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура проведёт большую проверку застройки побережья озера Байкал на противопожарных полосах в 2026 году и сделает выводы о тех, кто это сделал, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"Мы видим примеры, когда отсутствие регуляторики, когда застроено возле побережья на полосах противопожарных, об этом тоже говорилось очень много, и мы знаем, что сейчас наши коллеги из Генеральной прокуратуры проведут большую проверку в 2026 году и дадут свои выводы по тем, кто это сделал", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о новом законе об охране Байкала
БайкалРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
