Сергей Гармонин: швейцарского нейтралитета больше нет
30.12.2025
10:00 30.12.2025
Сергей Гармонин: швейцарского нейтралитета больше нет
Швейцария, следуя санкциям Евросоюза против России, подорвала репутацию нейтральной страны, за последнее время Берн сделал ряд примечательных шагов по сближению РИА Новости, 30.12.2025
Швейцария, следуя санкциям Евросоюза против России, подорвала репутацию нейтральной страны, за последнее время Берн сделал ряд примечательных шагов по сближению с НАТО, и РФ более не воспринимает его как нейтрального посредника в переговорах по Украине. При этом в Берне прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для инвесторов, а граждане Швейцарии сохраняют интерес к русской культуре, несмотря на антироссийскую истерию в прессе и попытки ее "отмены" официальным Берном, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Беседовала Екатерина Иванова.
Федеральный совет Швейцарии сообщил, что последует мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ. Следует ли ожидать, что и все последующие санкции будут применяться Берном в полном объеме? Делает ли Швейцария какие-то исключения? Насколько это невыгодно самой стране?
— Как показывает практика, власти конфедерации исправно берут на вооружение практически все санкционные изощрения Брюсселя. Исключения имеются, но они редки. Так, к примеру, официальный Берн не горит желанием перенимать вторичные санкции Евросоюза в отношении некоторых китайских банков. В Швейцарии явно опасаются, что подобные действия могут осложнить двусторонний диалог с Поднебесной.
Теперь относительно негативных эффектов от санкций для самой конфедерации. Конечно, Швейцария сталкивается с упущенными выгодами: это и емкий российский рынок, и закрытое российское небо для швейцарских авиакомпаний, что больно бьет по дальнемагистральным рейсам. Но, пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Реноме нейтральной страны изрядно потускнело, как в глазах России, так и многих других стран. Кстати, об этой проблеме прямо говорит бывший президент конфедерации Ули Маурер, он посвятил этому вопросу отдельную статью, которая была опубликована 4 декабря в швейцарском журнале "Вельтвохе".
Военнослужащие швейцарской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Швейцарии признали, что армия не в состоянии защитить страну от нападения
Вчера, 16:12
Поступали ли уже в посольство какие-то официальные уведомления от МИД Швейцарии по поводу ограничения перемещений российских дипломатов? Какие ответные меры сможет ввести Москва?
— К настоящему моменту в посольство России в Берне разъяснения от швейцарской стороны не поступали. Напомню, что упомянутые ограничения вступят в силу с 25 января 2026 года. Судя по всему, официальный Берн сам находится в ожидании разъяснений от брюссельских чиновников, как именно должны работать данные ограничения в условиях общего шенгенского пространства.
Вне всякого сомнения, речь идет о явно дискриминационной политике. Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, за любыми недружественными действиями в адрес российских дипломатов последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатических представителей стран Евросоюза. Это в полной мере будет касаться и Швейцарии как части Шенгенского пространства.
Берн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Швейцария с 2022 года депортировала около сотни украинцев, сообщают СМИ
23 декабря, 19:07
Швейцария продолжает активно проводить совместные военные учения со странами НАТО. В сентябре заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер сообщил, что новое партнерское соглашение с альянсом находится на завершающей стадии. Чем, по вашему мнению, объясняется такой поворот страны в сторону НАТО и ЕС? Сможет ли Швейцария еще вернуть свой нейтралитет, или он окончательно утрачен?
— За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого "военного Шенгена" под эгидой ЕС и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее. Возникает вопрос: насколько все это соотносится с регулярными заверениями швейцарских властей о якобы неизменности "швейцарского нейтралитета"? Впрочем, Россия для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности конфедерации. Нейтралитета Швейцарии, как неоднократно отмечали российские официальные представители, как такового больше нет.
В декабре парламент Швейцарии одобрил смягчение закона о поставках и реэкспорте вооружений, в частности, высказавшись в пользу поставок странам, находящимся в вооруженном конфликте. Таким образом, Швейцария фактически открыла путь к поставкам вооружений Киеву. Как воспримет Россия возможную отмену парламентом ограничений на продажу вооружений?
— Прежде всего хочу отметить, что одобренные поправки в швейцарский закон об экспорте военных материалов прямо не предполагают реэкспорт на Украину. Декларируется, что киевский режим, как и прежде, останется без поставок швейцарских вооружений. Другой вопрос, насколько действенной окажется эта оговорка в условиях вполне возможной передачи швейцарского оружия по искусственно "удлиненной цепочке" через ряд третьих стран. В конечном итоге российская сторона будет судить не по риторике Берна, а по фактам обнаружения вооружений и военной техники швейцарского происхождения на поле боя.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Швейцария расследует 18 дел об участии ее граждан в боях на стороне ВСУ
22 декабря, 13:14
В минобороны Швейцарии заявили, что запрет на реэкспорт вооружений негативно сказывается на ВПК страны. При этом Берн обязался закупать дорогое американское оружие в обмен на снижение таможенных пошлин и не намерен отказываться от закупки истребителей F35, несмотря на существенное увлечение стоимости контракта. Как вы расцениваете активность Берна в плане военных закупок?
— Это суверенное право Берна – закупать военные материалы за рубежом и выбирать тех или иных поставщиков. Вот только приобретение дорогостоящего оружия из-за рубежа навязывается швейцарским налогоплательщикам под соусом мнимой российской угрозы. Складывается ощущение, что усиленно разжигаемая в швейцарской прессе истерика в духе "русские идут!" имеет конкретных бенефициаров в сфере оборонных заказов.
Швейцария в очередной раз указала на свой "нейтральный статус", выразив готовность принять переговоры по Украине на своей территории. Предлагал ли Берн организовать переговоры между американской и российской сторонами?
— Конкретных обращений от швейцарской стороны с предложением собственных "добрых услуг" в посольство не поступало. Вместе с тем мы неоднократно фиксировали в публичном пространстве заявления различных швейцарских официальных лиц, которые можно интерпретировать как попытки робко предложить свое посредничество.
При этом с российской точки зрения Берн утратил преимущество нейтрального статуса. Швейцарские власти проводят полностью проукраинскую линию, поэтому российская сторона воспринимает конфедерацию уже не как "нейтрального посредника", а наравне с другими странами коллективного Запада. Если эта ситуация вдруг изменится, то в таком случае можно будет теоретически рассмотреть швейцарскую землю в качестве площадки для тех или иных переговоров. Но пока что такой перспективы на горизонте не просматривается.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику
19 декабря, 00:37
Швейцарские СМИ сообщили, что глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис считает приоритетной поездку в Москву в рамках председательства Берна в ОБСЕ. Известно ли вам о таких планах? Чего можно ожидать от председательства Швейцарии в организации?
— Перед швейцарским председательством стоит важная задача, так как ОБСЕ является ключевой площадкой по вопросам европейской безопасности. Будущая годичная "вахта" конфедерации в данной организации предоставляет хорошую возможность интенсифицировать и одновременно диверсифицировать наш диалог с коллегами из швейцарского внешнеполитического ведомства в 2026 году. Ведь в этом и заключается суть дипломатии – строить мосты, обеспечивать предметный разговор по насущным вопросам. Несомненно, проблематика европейской безопасности однозначно относится к числу таковых.
Вопрос в том, насколько искренне Берн готов сыграть роль честного брокера во время своего председательства в ОБСЕ. Да, Россия не стала возражать против швейцарской кандидатуры, но это согласие во многом стало авансом Берну. Рассчитываем, что Швейцария будет четко соблюдать три ключевых документа, описывающие роль и задачи действующего председательства. Это правила процедуры ОБСЕ, мандат действующего председательства, изложенный в министерском решении Порту 2002 года, а также решение постсовета организации от 28 июня 2002 года о публичных выступлениях.
Как отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своей статье в "Российской газете", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене 3 декабря, для того, чтобы избежать краха ОБСЕ, "необходимо, чтобы все участники организации вернулись к соблюдению Хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога".
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Швейцария присоединится к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза
12 декабря, 18:17
Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что Берн не участвует в дискуссиях Евросоюза касательно возможной конфискации замороженных российских активов. Видите ли вы риски изменения этой позиции с приходом на ее место в январе Ги Пармелена, который занимает более жесткую позицию по поводу экономических санкций против РФ?
— Не думаю, что в ближайшее время в данном вопросе произойдут изменения. Будучи президентом конфедерации, госпожа Келлер-Зуттер выражала общую позицию всего Федерального совета, а не только свою личную. К тому же швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов. Прекрасно это понимают и в "Швейцарской народной партии", к которой принадлежит и новоизбранный президент конфедерации Ги Пармелен.
Как вы расцениваете настроения швейцарцев по отношению к России? Остается ли интерес к культурному и научному сотрудничеству? Получали ли вы заявки на российское гражданство от тех, кто разделяет ценности РФ? На каком уровне сохраняются двусторонние и экономические отношения Москвы и Берна?
— К сожалению, наши двусторонние экономические связи подверглись заметному сокращению, к тому же налицо серьезный дисбаланс в торговле. Согласно статистическим данным, российский экспорт в конфедерацию за 2024 год составил 706 миллионов франков (68,3 миллиарда рублей). Швейцарский импорт в нашу страну за тот же период был в три раза больше – 2,23 миллиарда франков (215,7 миллиарда рублей), причем 80% приходится на фармацевтику. Для сравнения: по швейцарским данным, российский экспорт в конфедерацию за 2023 год составил в пять раз больше, чем в 2024 году – 3,56 миллиарда швейцарских франков (353,8 миллиарда рублей).
Что же касается культурно-гуманитарных связей, то я хотел бы отметить, что, несмотря на активно нагнетаемую местной прессой антироссийскую истерию, швейцарцы по-прежнему испытывают большой интерес к русской культуре: произведения российских писателей можно легко найти на полках местных книжных магазинов, музыканты и артисты российского происхождения участвуют в различных швейцарских культурных мероприятиях и гастролируют в конфедерации.
Есть в Швейцарии и те, кто проявляет интерес к переезду в нашу страну. С момента вступления в силу указа президента Российской Федерации от 19.08.2024 года российские диппредставительства в Швейцарии выдали одиннадцать виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающим уехать в Россию.
Вместе с тем в последние годы "культура отмены", к сожалению, стала привычным феноменом в конфедерации. Были отменены ежегодный фестиваль русской камерной музыки "Волшебное озеро" в Люцерне, выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева. Сам маэстро Гергиев был смещен с поста художественного руководителя международного музыкального фестиваля в Вербье. Швейцарский фонд Рахманинова полностью прекратил сотрудничество с российской стороной, в том числе в рамках подготовки празднования 150-летия композитора. Отменены поездки в Швейцарию юных музыкантов-кадетов Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, которые свыше 20 лет приезжали сюда на празднование "Суворовских дней". Подобная ситуация в культурной сфере удручает. Швейцарские зрители лишаются возможности познакомиться с произведениями выдающихся композиторов в исполнении всемирно известных российских исполнителей, а также увидеть, как это имело место ранее, выступления лучших балетных трупп из России.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Швейцарии высказались об идее создать систему безопасности без России
10 декабря, 17:28
 
