Сергей Гармонин: швейцарского нейтралитета больше нет

Швейцария, следуя санкциям Евросоюза против России, подорвала репутацию нейтральной страны, за последнее время Берн сделал ряд примечательных шагов по сближению с НАТО, и РФ более не воспринимает его как нейтрального посредника в переговорах по Украине. При этом в Берне прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для инвесторов, а граждане Швейцарии сохраняют интерес к русской культуре, несмотря на антироссийскую истерию в прессе и попытки ее "отмены" официальным Берном, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Беседовала Екатерина Иванова.

— Федеральный совет Швейцарии сообщил, что последует мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ. Следует ли ожидать, что и все последующие санкции будут применяться Берном в полном объеме? Делает ли Швейцария какие-то исключения? Насколько это невыгодно самой стране?

— Как показывает практика, власти конфедерации исправно берут на вооружение практически все санкционные изощрения Брюсселя. Исключения имеются, но они редки. Так, к примеру, официальный Берн не горит желанием перенимать вторичные санкции Евросоюза в отношении некоторых китайских банков. В Швейцарии явно опасаются, что подобные действия могут осложнить двусторонний диалог с Поднебесной.

Теперь относительно негативных эффектов от санкций для самой конфедерации. Конечно, Швейцария сталкивается с упущенными выгодами: это и емкий российский рынок, и закрытое российское небо для швейцарских авиакомпаний, что больно бьет по дальнемагистральным рейсам. Но, пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Реноме нейтральной страны изрядно потускнело, как в глазах России, так и многих других стран. Кстати, об этой проблеме прямо говорит бывший президент конфедерации Ули Маурер, он посвятил этому вопросу отдельную статью, которая была опубликована 4 декабря в швейцарском журнале "Вельтвохе".

— Поступали ли уже в посольство какие-то официальные уведомления от МИД Швейцарии по поводу ограничения перемещений российских дипломатов? Какие ответные меры сможет ввести Москва?

— К настоящему моменту в посольство России в Берне разъяснения от швейцарской стороны не поступали. Напомню, что упомянутые ограничения вступят в силу с 25 января 2026 года. Судя по всему, официальный Берн сам находится в ожидании разъяснений от брюссельских чиновников, как именно должны работать данные ограничения в условиях общего шенгенского пространства.

Вне всякого сомнения, речь идет о явно дискриминационной политике. Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, за любыми недружественными действиями в адрес российских дипломатов последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатических представителей стран Евросоюза. Это в полной мере будет касаться и Швейцарии как части Шенгенского пространства.

— Швейцария продолжает активно проводить совместные военные учения со странами НАТО. В сентябре заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер сообщил, что новое партнерское соглашение с альянсом находится на завершающей стадии. Чем, по вашему мнению, объясняется такой поворот страны в сторону НАТО и ЕС? Сможет ли Швейцария еще вернуть свой нейтралитет, или он окончательно утрачен?

— За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого "военного Шенгена" под эгидой ЕС и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее. Возникает вопрос: насколько все это соотносится с регулярными заверениями швейцарских властей о якобы неизменности "швейцарского нейтралитета"? Впрочем, Россия для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности конфедерации. Нейтралитета Швейцарии, как неоднократно отмечали российские официальные представители, как такового больше нет.

— В декабре парламент Швейцарии одобрил смягчение закона о поставках и реэкспорте вооружений, в частности, высказавшись в пользу поставок странам, находящимся в вооруженном конфликте. Таким образом, Швейцария фактически открыла путь к поставкам вооружений Киеву. Как воспримет Россия возможную отмену парламентом ограничений на продажу вооружений?

— Прежде всего хочу отметить, что одобренные поправки в швейцарский закон об экспорте военных материалов прямо не предполагают реэкспорт на Украину. Декларируется, что киевский режим, как и прежде, останется без поставок швейцарских вооружений. Другой вопрос, насколько действенной окажется эта оговорка в условиях вполне возможной передачи швейцарского оружия по искусственно "удлиненной цепочке" через ряд третьих стран. В конечном итоге российская сторона будет судить не по риторике Берна, а по фактам обнаружения вооружений и военной техники швейцарского происхождения на поле боя.

— В минобороны Швейцарии заявили, что запрет на реэкспорт вооружений негативно сказывается на ВПК страны. При этом Берн обязался закупать дорогое американское оружие в обмен на снижение таможенных пошлин и не намерен отказываться от закупки истребителей F35, несмотря на существенное увлечение стоимости контракта. Как вы расцениваете активность Берна в плане военных закупок?

— Это суверенное право Берна – закупать военные материалы за рубежом и выбирать тех или иных поставщиков. Вот только приобретение дорогостоящего оружия из-за рубежа навязывается швейцарским налогоплательщикам под соусом мнимой российской угрозы. Складывается ощущение, что усиленно разжигаемая в швейцарской прессе истерика в духе "русские идут!" имеет конкретных бенефициаров в сфере оборонных заказов.

— Швейцария в очередной раз указала на свой "нейтральный статус", выразив готовность принять переговоры по Украине на своей территории. Предлагал ли Берн организовать переговоры между американской и российской сторонами?

— Конкретных обращений от швейцарской стороны с предложением собственных "добрых услуг" в посольство не поступало. Вместе с тем мы неоднократно фиксировали в публичном пространстве заявления различных швейцарских официальных лиц, которые можно интерпретировать как попытки робко предложить свое посредничество.

При этом с российской точки зрения Берн утратил преимущество нейтрального статуса. Швейцарские власти проводят полностью проукраинскую линию, поэтому российская сторона воспринимает конфедерацию уже не как "нейтрального посредника", а наравне с другими странами коллективного Запада. Если эта ситуация вдруг изменится, то в таком случае можно будет теоретически рассмотреть швейцарскую землю в качестве площадки для тех или иных переговоров. Но пока что такой перспективы на горизонте не просматривается.

— Швейцарские СМИ сообщили, что глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис считает приоритетной поездку в Москву в рамках председательства Берна в ОБСЕ. Известно ли вам о таких планах? Чего можно ожидать от председательства Швейцарии в организации?

— Перед швейцарским председательством стоит важная задача, так как ОБСЕ является ключевой площадкой по вопросам европейской безопасности. Будущая годичная "вахта" конфедерации в данной организации предоставляет хорошую возможность интенсифицировать и одновременно диверсифицировать наш диалог с коллегами из швейцарского внешнеполитического ведомства в 2026 году. Ведь в этом и заключается суть дипломатии – строить мосты, обеспечивать предметный разговор по насущным вопросам. Несомненно, проблематика европейской безопасности однозначно относится к числу таковых.

Вопрос в том, насколько искренне Берн готов сыграть роль честного брокера во время своего председательства в ОБСЕ. Да, Россия не стала возражать против швейцарской кандидатуры, но это согласие во многом стало авансом Берну. Рассчитываем, что Швейцария будет четко соблюдать три ключевых документа, описывающие роль и задачи действующего председательства. Это правила процедуры ОБСЕ, мандат действующего председательства, изложенный в министерском решении Порту 2002 года, а также решение постсовета организации от 28 июня 2002 года о публичных выступлениях.

Как отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своей статье в "Российской газете", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене 3 декабря, для того, чтобы избежать краха ОБСЕ, "необходимо, чтобы все участники организации вернулись к соблюдению Хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога".

— Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что Берн не участвует в дискуссиях Евросоюза касательно возможной конфискации замороженных российских активов. Видите ли вы риски изменения этой позиции с приходом на ее место в январе Ги Пармелена, который занимает более жесткую позицию по поводу экономических санкций против РФ?

— Не думаю, что в ближайшее время в данном вопросе произойдут изменения. Будучи президентом конфедерации, госпожа Келлер-Зуттер выражала общую позицию всего Федерального совета, а не только свою личную. К тому же швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов. Прекрасно это понимают и в "Швейцарской народной партии", к которой принадлежит и новоизбранный президент конфедерации Ги Пармелен.

— Как вы расцениваете настроения швейцарцев по отношению к России? Остается ли интерес к культурному и научному сотрудничеству? Получали ли вы заявки на российское гражданство от тех, кто разделяет ценности РФ? На каком уровне сохраняются двусторонние и экономические отношения Москвы и Берна?

— К сожалению, наши двусторонние экономические связи подверглись заметному сокращению, к тому же налицо серьезный дисбаланс в торговле. Согласно статистическим данным, российский экспорт в конфедерацию за 2024 год составил 706 миллионов франков (68,3 миллиарда рублей). Швейцарский импорт в нашу страну за тот же период был в три раза больше – 2,23 миллиарда франков (215,7 миллиарда рублей), причем 80% приходится на фармацевтику. Для сравнения: по швейцарским данным, российский экспорт в конфедерацию за 2023 год составил в пять раз больше, чем в 2024 году – 3,56 миллиарда швейцарских франков (353,8 миллиарда рублей).

Что же касается культурно-гуманитарных связей, то я хотел бы отметить, что, несмотря на активно нагнетаемую местной прессой антироссийскую истерию, швейцарцы по-прежнему испытывают большой интерес к русской культуре: произведения российских писателей можно легко найти на полках местных книжных магазинов, музыканты и артисты российского происхождения участвуют в различных швейцарских культурных мероприятиях и гастролируют в конфедерации.

Есть в Швейцарии и те, кто проявляет интерес к переезду в нашу страну. С момента вступления в силу указа президента Российской Федерации от 19.08.2024 года российские диппредставительства в Швейцарии выдали одиннадцать виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающим уехать в Россию.