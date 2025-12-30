Рейтинг@Mail.ru
00:40 30.12.2025
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке, заявили в МИД
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке с момента их установления, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке, заявили в МИД

Галузин: отношения России и Молдавии находятся на низшей точке с 1992 года

Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке с момента их установления, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Сегодня российско-молдавские связи находятся на низшей точке с того момента, как в 1992 году между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Это факт. И, собственно говоря, причина кроется в прозападном и при этом антироссийском курсе, который проводит руководство Молдавии, на мой взгляд, крайне недальновидно, следуя по пути, по которому шла и идет Украина. Это, конечно, печально", - сказал он в интервью "Известиям".
