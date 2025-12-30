https://ria.ru/20251230/galuzin-2065534412.html
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке, заявили в МИД
Отношения России и Молдавии находятся на низшей точке с момента их установления, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T00:40:00+03:00
2025-12-30T00:40:00+03:00
2025-12-30T00:50:00+03:00
в мире
россия
молдавия
украина
михаил галузин
россия
молдавия
украина
Галузин: отношения России и Молдавии находятся на низшей точке с 1992 года