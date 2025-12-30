https://ria.ru/20251230/fsb-2065715044.html
Готовившего взрыв в Кабардино-Балкарии обучали в ВСУ, заявили в ФСБ
Диверсант, готовивший теракт в Кабардино-Балкарии, проходил подготовку в лагере сил специальных операций ВСУ, сообщила во вторник ФСБ. РИА Новости, 30.12.2025
