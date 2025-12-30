Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025

Готовившего взрыв в Кабардино-Балкарии обучали в ВСУ, заявили в ФСБ
16:33 30.12.2025
Готовившего взрыв в Кабардино-Балкарии обучали в ВСУ, заявили в ФСБ
Диверсант, готовивший теракт в Кабардино-Балкарии, проходил подготовку в лагере сил специальных операций ВСУ, сообщила во вторник ФСБ. РИА Новости, 30.12.2025
происшествия, украина, нальчик, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Нальчик, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Готовившего взрыв в Кабардино-Балкарии обучали в ВСУ, заявили в ФСБ

ФСБ: диверсанта, готовившего взрыв в Кабардино-Балкарии, обучали спецсилы ВСУ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Диверсант, готовивший теракт в Кабардино-Балкарии, проходил подготовку в лагере сил специальных операций ВСУ, сообщила во вторник ФСБ.
ФСБ ранее сообщила, что сорвана задуманная спецслужбами Украины попытка подрыва участка газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии. Исполнителем должен был стать житель Нальчика. Диверсант оказал вооруженное сопротивление при задержании и был уничтожен.
"В одном из лагерей сил специальных операций вооруженных сил Украины он прошел специальную подготовку, после чего транзитом через третьи страны вернулся в Россию", - говорится в сообщении.
Задержание террориста, планировавшего теракт в Адыгее - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Планировавшего теракт в Адыгее курировали из-за рубежа, заявили в ФСБ
Происшествия, Украина, Нальчик, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
