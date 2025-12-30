https://ria.ru/20251230/fsb-2065714902.html
ФСБ уничтожила диверсанта, собиравшегося взорвать газопровод в КБР
ФСБ уничтожила диверсанта, собиравшегося взорвать газопровод в КБР - РИА Новости, 30.12.2025
ФСБ уничтожила диверсанта, собиравшегося взорвать газопровод в КБР
Диверсант, собиравшийся взорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарской республике, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был... РИА Новости, 30.12.2025
ФСБ уничтожила диверсанта, собиравшегося взорвать газопровод в КБР
ФСБ: диверсант оказал сопротивление при задержании и был уничтожен в КБР