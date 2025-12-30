https://ria.ru/20251230/fsb-2065714432.html
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР - РИА Новости, 30.12.2025
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
В Кабардино-Балкарии сорвали попытку подрыва объекта газовой инфраструктуры, сообщили в ФСБ России. РИА Новости, 30.12.2025
украина
нальчик
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
фсб
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
Кадры с места уничтожения украинского агента в Кабардино-Балкарии
Уроженец Нальчика прошел подготовку в лагере ВСУ и вернулся в Россию через третьи страны. При себе он имел автомат и бомбу на 5 килограмм в тротиловом эквиваленте.
При попытке задержания диверсант оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
ФСБ предотвратила запланированный Киевом подрыв газовой инфраструктуры в КБР