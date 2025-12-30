Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
16:31 30.12.2025 (обновлено: 21:42 30.12.2025)
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР - РИА Новости, 30.12.2025
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
В Кабардино-Балкарии сорвали попытку подрыва объекта газовой инфраструктуры, сообщили в ФСБ России. РИА Новости, 30.12.2025
Кадры с места уничтожения украинского агента в Кабардино-Балкарии
Уроженец Нальчика прошел подготовку в лагере ВСУ и вернулся в Россию через третьи страны. При себе он имел автомат и бомбу на 5 килограмм в тротиловом эквиваленте. При попытке задержания диверсант оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем. 🔹 Подписаться на РИА Новости
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР

ФСБ предотвратила запланированный Киевом подрыв газовой инфраструктуры в КБР

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии сорвали попытку подрыва объекта газовой инфраструктуры, сообщили в ФСБ России.
"Предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины", — говорится в релизе.
По данным службы, совершить преступление планировал житель Нальчика. Он прошел спецподготовку в одном из лагерей Сил специальных операций ВСУ, затем транзитом через третьи страны вернулся в Россию. По заданию куратора диверсант должен был взорвать участок газораспределительной системы.
При задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован, добавили в сообщении.
СК России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.
В Адыгее предотвратили теракт в школе
Вчера, 14:57
 
Заголовок открываемого материала