https://ria.ru/20251230/fsb-2065681305.html
В Адыгее задержали готовившего теракт в школе
В Адыгее задержали готовившего теракт в школе - РИА Новости, 30.12.2025
В Адыгее задержали готовившего теракт в школе
Теракт в школе в Адыгее готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, сторонник международных террористов, он задержан, сообщила ФСБ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:59:00+03:00
2025-12-30T14:59:00+03:00
2025-12-30T15:51:00+03:00
происшествия
республика адыгея
россия
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251230/rossija-2065643622.html
республика адыгея
россия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Адыгея, Россия, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Адыгее задержали готовившего теракт в школе
ФСБ: теракт в школе в Адыгее готовил выходец из Центральной Азии