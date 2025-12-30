ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В трех российских регионах пресекли деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева*, сообщил ЦОС ФСБ.
"Во взаимодействии с МВД <...> и Росгвардией на территории Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов "Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева"*", — говорится в релизе.
Основатель течения — религиозный деятель XIX — начала XX веков. После разделения Чечено-Ингушской АССР его сторонники стали активно вовлекаться в политику.
Отмечается, что изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые направили на криминалистическую экспертизу. ГУ МВД возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222.1 УК. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются, уточнили в ФСБ.
Служба также напомнила, что сейчас рассматривается дело в отношении 12 последователей организации, которые подозреваются в совершении теракта против главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
В 2019 году на него совершили два нападения. В результате второго он и его брат погибли.
В ФСБ отметили, что на фоне суда представители правозащитных организаций пытаются оправдать преступников и компрометировать правоохранительные органы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
