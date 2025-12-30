Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 30.12.2025 (обновлено: 13:19 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/fsb-2065608687.html
ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне
ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне - РИА Новости, 30.12.2025
ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне
В трех российских регионах пресекли деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева*, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:50:00+03:00
2025-12-30T13:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
ибрагим эльджаркиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065637706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd3695355265f66a37c04b6ac6e99844.jpg
https://ria.ru/20251229/terroristy-2065468247.html
https://ria.ru/20251218/terakty-2034839540.html
россия
москва
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание экстремистов-последователей Белхороева
Задержание экстремистов-последователей Белхороева
2025-12-30T11:50
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065637706_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a57289593bc853963831aad9ea069a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, ибрагим эльджаркиев
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Ингушетия, Ибрагим Эльджаркиев
ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве и Чечне

ФСБ пресекла деятельность последователей Белхороева* в Москве, Чечне и Ингушетии

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В трех российских регионах пресекли деятельность экстремистской группировки из последователей Батал-Хаджи Белхороева*, сообщил ЦОС ФСБ.
"Во взаимодействии с МВД <...> и Росгвардией на территории Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов "Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева"*", — говорится в релизе.

Основатель течения — религиозный деятель XIX — начала XX веков. После разделения Чечено-Ингушской АССР его сторонники стали активно вовлекаться в политику.

Сотрудники ФСБ задерживают причастного к нападениям в ходе второй Чеченской кампании на российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Участников нападения на псковских десантников внесли в список террористов
Вчера, 17:02
Отмечается, что изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые направили на криминалистическую экспертизу. ГУ МВД возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222.1 УК. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются, уточнили в ФСБ.
Служба также напомнила, что сейчас рассматривается дело в отношении 12 последователей организации, которые подозреваются в совершении теракта против главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

В 2019 году на него совершили два нападения. В результате второго он и его брат погибли.

В ФСБ отметили, что на фоне суда представители правозащитных организаций пытаются оправдать преступников и компрометировать правоохранительные органы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57
 
ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ИнгушетияИбрагим Эльджаркиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала