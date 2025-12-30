Писториуса потряс скандал в бундесвере

БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потрясен скандальными инцидентами с участием десантников-парашютистов бундесвера, и призывал наказать виновных по всей строгости.

Генпрокуратура ФРГ проводит расследование в отношении 19 военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка бундесвера в Цвайбрюккене (земля Рейнланд-Пфальц ) по фактам праворадикального экстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков.

"Сообщения о случаях правого экстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков в Цвайбрюккене вызывают потрясение", - сказал Писториус , чьи слова приводит агентство DPA

По его словам, произошедшее явно противоречит "основным ценностям бундесвера".

При этом министр высказал недовольство тем, что военное руководство на местах не сразу отреагировало на противоправные случаи поведения военнослужащих. "Недопустимо, что неправомерные действия на местах, видимо, не сразу были признаны таковыми и, как следствие, не были приняты необходимые меры. Это должно быть исключено (в будущем - ред.)", - подчеркнул Писториус.

В этой связи он призвал "полностью раскрыть" отдельные моменты произошедшего и в случае подтверждения виновности наказать нарушителей "по всей строгости".

"Также необходимо восстановить доверие к военному руководству на местах", - добавил Писториус.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в 26-м парашютно-десантном полку в Цвайбрюккене уже несколько месяцев ведется расследование в отношении военнослужащих по фактам проявления праворадикального экстремизма и сексуальных домогательств, а также "ритуалов насилия" и употребления наркотиков.

По данным издания, нескольким десяткам военных вменяются сексуальные домогательства и издевательства над женщинами. Последние подвергались эксгибиционизму и, как отмечается, были вынуждены слушать неприличные анекдоты и "фантазии об изнасиловании".

Также сообщается, что в полку были распространены гитлеровские приветствия и однажды там устроили нацистскую вечеринку. Кроме того, как минимум 30 солдат, как утверждается, были вовлечены в инциденты, связанные с проявлением крайне правых и антисемитских настроений. В общей сложности, речь идет более чем о 200 отдельных правонарушениях.