Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
14:32 30.12.2025 (обновлено: 15:05 30.12.2025)
Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества"
Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества"
россия, анна цивилева, вциом, владимир путин, общество
Россия, Анна Цивилева, ВЦИОМ, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень доверия к фонду "Защитники Отечества" со стороны подопечных составил 90 процентов, это достаточно высокий уровень со стороны профильной аудитории, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Было проведено социологическое исследование ФСО, которое как раз проверило уровень доверия нашей профильной аудитории к фонду "Защитники Отечества". И на сегодняшний день мы получили 90 процентов одобрений - это достаточно высокий уровень доверия со стороны наших подопечных", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО
14:11
 
РоссияАнна ЦивилеваВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
 
