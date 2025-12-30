https://ria.ru/20251230/fond-2065667984.html
Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества"
Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества"
Уровень доверия к фонду "Защитники Отечества" со стороны подопечных составил 90 процентов, это достаточно высокий уровень со стороны профильной аудитории,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:32:00+03:00
2025-12-30T14:32:00+03:00
2025-12-30T15:05:00+03:00
россия
анна цивилева
вциом
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_0:141:3147:1911_1920x0_80_0_0_4ff1955bde5731b93f4d0165703b6855.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065660243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b0228598139dab6ec49320977d917f5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна цивилева, вциом, владимир путин, общество
Россия, Анна Цивилева, ВЦИОМ, Владимир Путин, Общество
Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества"
Цивилева: уровень доверия подопечных к фонду "Защитники Отечества" составил 90%