Цивилева рассказала о доверии подопечных к фонду "Защитники Отечества"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уровень доверия к фонду "Защитники Отечества" со стороны подопечных составил 90 процентов, это достаточно высокий уровень со стороны профильной аудитории, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.