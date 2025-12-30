Рейтинг@Mail.ru
Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам всегда, заявила Цивилева
14:30 30.12.2025
Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам всегда, заявила Цивилева
Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам всегда, заявила Цивилева - РИА Новости, 30.12.2025
Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам всегда, заявила Цивилева
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала президенту России Владимиру Путину, что фонд... РИА Новости, 30.12.2025
Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам всегда, заявила Цивилева

Анна Цивилева
Анна Цивилева
Анна Цивилева. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала президенту России Владимиру Путину, что фонд "Защитники Отечества" ставит своей задачей сделать так, чтобы помощь ветеранам была всегда.
"Наша задача не просто решить задачу, среагировать на запрос, а именно довести ее до конца. И наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом, и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи
Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
