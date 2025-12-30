https://ria.ru/20251230/fond-2065667402.html
Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам всегда, заявила Цивилева
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала президенту России Владимиру Путину, что фонд... РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
россия
