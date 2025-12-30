https://ria.ru/20251230/fond-2065662263.html
Цивелева рассказала, сколько координаторов в Фонде "Защитники Отечества"
Цивелева рассказала, сколько координаторов в Фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
Цивелева рассказала, сколько координаторов в Фонде "Защитники Отечества"
В фонде "Защитники Отечества" сейчас работает 4,3 тысячи социальных координаторов, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:17:00+03:00
2025-12-30T14:17:00+03:00
2025-12-30T14:21:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061081460_0:129:3074:1859_1920x0_80_0_0_681ea6fee5b4150f7efd139880543664.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065660243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061081460_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_73789a0eae024493c97f4a6b0a1238c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивелева рассказала, сколько координаторов в Фонде "Защитники Отечества"
Цивилева: в Фонде "Защитники Отечества" сейчас работают 4,3 тыс соцкоординаторов