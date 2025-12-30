Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
08:47 30.12.2025 (обновлено: 11:53 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/flinn-2065566598.html
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:47:00+03:00
2025-12-30T11:53:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
евросоюз
дональд трамп
сша
вооруженные силы украины
в мире, россия, владимир путин, евросоюз, дональд трамп, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Дональд Трамп, США, Вооруженные силы Украины
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Флинн намекнул на причастность ЕС к атаке ВСУ на резиденцию Путина

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на возможную причастность к этому ЕС, написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

"Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Новое требование Зеленского вызвало переполох в США
09:37
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.

Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина
11:31
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвросоюзДональд ТрампСШАВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
