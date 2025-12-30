Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США - РИА Новости, 30.12.2025
23:03 30.12.2025
СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США
СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США - РИА Новости, 30.12.2025
СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США
Экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата очередного судна, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
сша
венесуэла
россия
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, сша, венесуэла, россия
В мире, США, Венесуэла, Россия
СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США

NYT: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от береговой охраны США

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нефтяные танкеры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата очередного судна, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг в надежде заручиться защитой Москвы, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, инцидент произошёл 21 декабря в Карибском море во время погони за танкером Bella 1. Американские чиновники утверждают, что экипаж изобразил на корпусе судна флаг России и теперь заявляет о "российской принадлежности" судна.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Китай выступил против блокады венесуэльской нефти и захвата США танкеров
25 декабря, 23:09
Отмечается, что танкер, находящийся под санкциями США, направлялся в один из портов Венесуэлы за нефтью, несмотря на действующие ограничения Вашингтона. После инцидента судно, не имеющее груза на борту, изменило курс и направилось в район Гренландии или Исландии, однако эти данные могут быть неточными, поскольку, как пишет NYT, с 17 декабря на судне отключён транспондер.
По информации собеседников издания, в отношении Bella 1 выдан ордер на арест из-за её предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение санкций США. Кроме того, экипаж якобы не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по словам американских властей, даёт береговой охране право на досмотр в соответствии с международным правом.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
На сегодняшний день, военные США провели два захвата судна, связанных с Венесуэлой: Skipper и Centuries. Танкер Bella 1 может стать третьим, если береговой охране США удастся догнать его.
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Нефтяной танкер Kelly вернулся с грузом в Венесуэлу
24 декабря, 04:18
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
