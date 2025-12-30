СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Экипаж нефтяного танкера, за которым гналась береговая охрана США в рамках попытки захвата очередного судна, связанного с поставками нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту российский флаг в надежде заручиться защитой Москвы, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, инцидент произошёл 21 декабря в Карибском море во время погони за танкером Bella 1. Американские чиновники утверждают, что экипаж изобразил на корпусе судна флаг России и теперь заявляет о "российской принадлежности" судна.
Отмечается, что танкер, находящийся под санкциями США, направлялся в один из портов Венесуэлы за нефтью, несмотря на действующие ограничения Вашингтона. После инцидента судно, не имеющее груза на борту, изменило курс и направилось в район Гренландии или Исландии, однако эти данные могут быть неточными, поскольку, как пишет NYT, с 17 декабря на судне отключён транспондер.
По информации собеседников издания, в отношении Bella 1 выдан ордер на арест из-за её предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение санкций США. Кроме того, экипаж якобы не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по словам американских властей, даёт береговой охране право на досмотр в соответствии с международным правом.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
На сегодняшний день, военные США провели два захвата судна, связанных с Венесуэлой: Skipper и Centuries. Танкер Bella 1 может стать третьим, если береговой охране США удастся догнать его.
