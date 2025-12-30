СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США

По информации собеседников издания, в отношении Bella 1 выдан ордер на арест из-за её предполагаемого участия в торговле иранской нефтью в нарушение санкций США. Кроме того, экипаж якобы не смог подтвердить наличие действующего государственного флага, что, по словам американских властей, даёт береговой охране право на досмотр в соответствии с международным правом.