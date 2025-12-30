Рейтинг@Mail.ru
Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/finny-2065768030.html
Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов
Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов - РИА Новости, 30.12.2025
Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал осудить попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, назвав ее языком террористов и РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:58:00+03:00
2025-12-30T19:58:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
сергей лавров
владимир путин
евросоюз
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251230/ataka-2065756340.html
https://ria.ru/20251230/putin-2065727681.html
https://ria.ru/20251230/ataka-2065767839.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, дональд трамп
В мире, Россия, Киев, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, Дональд Трамп
Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов

Мема: атака на резиденцию Путина это язык террористов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал осудить попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, назвав ее языком террористов и бандитов, и выразил мнение, что, если ответственность за это нападение лежит на Киеве, США должны "вмешаться военным путём".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
Вчера, 19:04
"Мы все должны осудить удары беспилотников по резиденции президента Путина. Это действие, предположительно совершённое западными силами или самой Украиной, серьёзно подрывает мирные усилия в текущей ситуации. Я хотел бы исключить причастность западных сил, но это по-настоящему трудно представить. Это язык терроризма, язык бандитов, которому нет места ни в каком цивилизованном обществе... Те, кто всё это организовал, должны быть привлечены к ответственности и, если ЕС причастен, исключён из будущих переговоров. Бандиты не должны сидеть за столом переговоров. Если ответственность лежит на Украине, Соединённые Штаты должны вмешаться, возможно, даже военным путём, против любого, кто пытается втянуть мир в ядерный конфликт", - написал Мема в соцсети Х.
Политик также назвал союзников президента США Дональда Трампа "змеиным гнездом, не уважающим международное право", и призвал американского лидера действовать твёрдо против любого, кто пытается подорвать мирные усилия Вашингтона.
"Эти действия представляют серьёзную угрозу безопасности как для Соединённых Штатов, так и для Европы", - отметил Мема.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Приказ хозяев". Азаров жестко высказался об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 17:17
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Депутат Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Киев совершил атаку на резиденцию из-за безысходности, считает Шхагошев
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияКиевСШАСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала