МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал осудить попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, назвав ее языком террористов и бандитов, и выразил мнение, что, если ответственность за это нападение лежит на Киеве, США должны "вмешаться военным путём".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

"Мы все должны осудить удары беспилотников по резиденции президента Путина . Это действие, предположительно совершённое западными силами или самой Украиной , серьёзно подрывает мирные усилия в текущей ситуации. Я хотел бы исключить причастность западных сил, но это по-настоящему трудно представить. Это язык терроризма, язык бандитов, которому нет места ни в каком цивилизованном обществе... Те, кто всё это организовал, должны быть привлечены к ответственности и, если ЕС причастен, исключён из будущих переговоров. Бандиты не должны сидеть за столом переговоров. Если ответственность лежит на Украине, Соединённые Штаты должны вмешаться, возможно, даже военным путём, против любого, кто пытается втянуть мир в ядерный конфликт", - написал Мема в соцсети Х.

Политик также назвал союзников президента США Дональда Трампа "змеиным гнездом, не уважающим международное право", и призвал американского лидера действовать твёрдо против любого, кто пытается подорвать мирные усилия Вашингтона

"Эти действия представляют серьёзную угрозу безопасности как для Соединённых Штатов, так и для Европы", - отметил Мема.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.