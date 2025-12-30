Рейтинг@Mail.ru
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России - 30.12.2025
17:19 30.12.2025
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России - РИА Новости, 30.12.2025
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России
Посольство Финляндии в Москве получило книгу об истории финской русофобии от МИД России, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat со ссылкой на дипмиссию. РИА Новости, 30.12.2025
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России

МИД РФ передал посольству Финляндии книгу об истории русофобии

Флаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве получило книгу об истории финской русофобии от МИД России, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat со ссылкой на дипмиссию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в понедельник, что министерство иностранных дел России передаст посольству Финляндии в Москве книгу о краткой истории шведской и финской русофобии.
"Министерство иностранных дел Финляндии сообщило… что посольство Финляндии в Москве получило книгу с сопроводительной нотой министерства иностранных дел России", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство, посольство передало в МИД России "основанные на научных исследованиях" книги об истории Финляндии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню
4 марта, 01:17
 
