https://ria.ru/20251230/finlyandiya-2065727982.html
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России - РИА Новости, 30.12.2025
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России
Посольство Финляндии в Москве получило книгу об истории финской русофобии от МИД России, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat со ссылкой на дипмиссию. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:19:00+03:00
2025-12-30T17:19:00+03:00
2025-12-30T17:19:00+03:00
в мире
финляндия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869441.html
финляндия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Финляндия, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России
МИД РФ передал посольству Финляндии книгу об истории русофобии