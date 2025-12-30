Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото

Посольство Финляндии получило книгу об истории русофобии от МИД России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве получило книгу об истории финской русофобии от МИД России, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat со ссылкой на дипмиссию.

"Министерство иностранных дел Финляндии сообщило… что посольство Финляндии в Москве получило книгу с сопроводительной нотой министерства иностранных дел России", - говорится в сообщении.