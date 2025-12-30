Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал реакцию главы США Дональда Трампа на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина показательной и потребовал оценить причастность Европы и НАТО к инциденту. Об этом он написал в соцсети X.
"Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс <...>" — говорится в публикации.
"Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс <...>" — говорится в публикации.
Политик призвал как можно скорее дать оценку причастности Европы и НАТО к этому безумному акту саботажа.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.