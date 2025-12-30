Рейтинг@Mail.ru
ПДС не может эффективно управлять Молдавией, заявил Филат - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/filat-2065713592.html
ПДС не может эффективно управлять Молдавией, заявил Филат
ПДС не может эффективно управлять Молдавией, заявил Филат - РИА Новости, 30.12.2025
ПДС не может эффективно управлять Молдавией, заявил Филат
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не может обеспечить эффективность результатов даже в тех сферах, которые полностью ей подконтрольны, заявил РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:29:00+03:00
2025-12-30T16:29:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20251230/moldaviya-2065683012.html
https://ria.ru/20251230/moldaviya-2065575253.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат
В мире, Молдавия, Владимир Филат
ПДС не может эффективно управлять Молдавией, заявил Филат

Филат: правящая партия Молдавии не может эффективно управлять страной

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не может обеспечить эффективность результатов даже в тех сферах, которые полностью ей подконтрольны, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"ПДС не в состоянии обеспечить результаты даже в тех сферах, которые контролирует полностью. Когда под контролем находятся все рычаги государства, недовольство больше не может служить оправданием. Оно превращается в признание того, что обещания так и не были преобразованы в конкретные результаты. Это не проявление политической смелости, а подтверждение неспособности эффективно управлять", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Молдавия находится под западной оккупацией, считает бывший замглавы МИД
Вчера, 15:06
По его словам, если власти страны критикуют госорганы, которыми сами же управляют, то это говорит о том, что проблема "не в наследии".
"Молдавии не нужны лидеры, которые жалуются на собственную власть. Ей нужны лидеры, которые берут на себя ответственность и отвечают за последствия своих решений", - отметил Филат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в игнорировании поправок к госбюджету
Вчера, 09:58
 
В миреМолдавияВладимир Филат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала