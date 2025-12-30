ПДС не может эффективно управлять Молдавией, заявил Филат

КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не может обеспечить эффективность результатов даже в тех сферах, которые полностью ей подконтрольны, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"ПДС не в состоянии обеспечить результаты даже в тех сферах, которые контролирует полностью. Когда под контролем находятся все рычаги государства, недовольство больше не может служить оправданием. Оно превращается в признание того, что обещания так и не были преобразованы в конкретные результаты. Это не проявление политической смелости, а подтверждение неспособности эффективно управлять", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, если власти страны критикуют госорганы, которыми сами же управляют, то это говорит о том, что проблема "не в наследии".
"Молдавии не нужны лидеры, которые жалуются на собственную власть. Ей нужны лидеры, которые берут на себя ответственность и отвечают за последствия своих решений", - отметил Филат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.