ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разрешила "Росспиртпрому" выкупить весь пакет алкогольного "Татспиртпрома" — одного из крупнейших производителей алкоголя в России.

"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100 процентов акций АО "Татспиртпром", — заявили в компании.

Юридически обязывающее соглашение подписало сегодня АО "Связьинвестнефтехим", владеющее "Татспиртпромом". Сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании независимой оценки, подчеркивается в релизе.

После слияния предполагается сохранить два отдельных юридических лица, которые будут работать в соответствии со своей базовой компетенцией. Так, "Росспиртпром" продолжит заниматься производством основного сырья — спирта, а "Татспиртпром" сосредоточится на выпуске конечной продукции — ликеро-водочных изделий.

Головные офисы " Росспиртпрома " и "Татспиртпрома" разместятся в Казани

Ассортиментная линейка "Татспиртпрома" состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция поставляется в 15 стран, среди которых Белоруссия, Индия, Китай, Перу, Турция и Южная Корея. В компанию входят два спиртовых завода (в Усадах и Мамадыше), два ликеро-водочных завода (в Казани и Усадах) и винзавод в Казани.