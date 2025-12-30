https://ria.ru/20251230/fas-2065687242.html
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"
Федеральная антимонопольная служба разрешила "Росспиртпрому" выкупить весь пакет алкогольного "Татспиртпрома" — одного из крупнейших производителей алкоголя в... РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разрешила "Росспиртпрому" выкупить весь пакет алкогольного "Татспиртпрома" — одного из крупнейших производителей алкоголя в России.
"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100 процентов акций АО "Татспиртпром", — заявили в компании.
Юридически обязывающее соглашение подписало сегодня АО "Связьинвестнефтехим", владеющее "Татспиртпромом". Сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании независимой оценки, подчеркивается в релизе.
После слияния предполагается сохранить два отдельных юридических лица, которые будут работать в соответствии со своей базовой компетенцией. Так, "Росспиртпром" продолжит заниматься производством основного сырья — спирта, а "Татспиртпром" сосредоточится на выпуске конечной продукции — ликеро-водочных изделий.
Головные офисы "Росспиртпрома
" и "Татспиртпрома" разместятся в Казани
.
Ассортиментная линейка "Татспиртпрома" состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция поставляется в 15 стран, среди которых Белоруссия
, Индия
, Китай
, Перу
, Турция
и Южная Корея
. В компанию входят два спиртовых завода (в Усадах и Мамадыше), два ликеро-водочных завода (в Казани и Усадах) и винзавод в Казани.
"Росспиртпром" — крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта