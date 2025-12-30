Рейтинг@Mail.ru
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома" - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 30.12.2025 (обновлено: 15:37 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/fas-2065687242.html
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома" - РИА Новости, 30.12.2025
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"
Федеральная антимонопольная служба разрешила "Росспиртпрому" выкупить весь пакет алкогольного "Татспиртпрома" — одного из крупнейших производителей алкоголя в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:18:00+03:00
2025-12-30T15:37:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
росспиртпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/36/497173679_0:147:5616:3306_1920x0_80_0_0_fb9af1d3cf4a2b0314f57fb0c69a4647.jpg
https://ria.ru/20240419/rosspirtprom-1941162783.html
https://ria.ru/20251229/fas-2065418269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/36/497173679_624:0:5616:3744_1920x0_80_0_0_e770aaf119594a9134f50e74bbdcc377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), росспиртпром
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Росспиртпром
ФАС одобрила покупку "Росспиртпромом" акций "Татспиртпрома"

ФАС одобрила покупку «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома»

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России. Архив
Здание ФАС России. Архив - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание ФАС России. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба разрешила "Росспиртпрому" выкупить весь пакет алкогольного "Татспиртпрома" — одного из крупнейших производителей алкоголя в России.
"Настоящим пресс-релизом компания АО "Татспиртпром" информирует о получении одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы на покупку АО "Росспиртпром" 100 процентов акций АО "Татспиртпром", — заявили в компании.
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Росимущество продало "Росспиртпром" за 8,3 миллиарда рублей
19 апреля 2024, 22:35
Юридически обязывающее соглашение подписало сегодня АО "Связьинвестнефтехим", владеющее "Татспиртпромом". Сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании независимой оценки, подчеркивается в релизе.
После слияния предполагается сохранить два отдельных юридических лица, которые будут работать в соответствии со своей базовой компетенцией. Так, "Росспиртпром" продолжит заниматься производством основного сырья — спирта, а "Татспиртпром" сосредоточится на выпуске конечной продукции — ликеро-водочных изделий.
Головные офисы "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома" разместятся в Казани.
Ассортиментная линейка "Татспиртпрома" состоит более чем из 30 торговых марок. Продукция поставляется в 15 стран, среди которых Белоруссия, Индия, Китай, Перу, Турция и Южная Корея. В компанию входят два спиртовых завода (в Усадах и Мамадыше), два ликеро-водочных завода (в Казани и Усадах) и винзавод в Казани.
"Росспиртпром" — крупнейший в России производитель и поставщик этилового спирта
Производство колбасы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства"
Вчера, 14:33
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Росспиртпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала