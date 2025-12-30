Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал об антироссийской истерии в Европе - РИА Новости, 30.12.2025
02:05 30.12.2025
Пушков рассказал об антироссийской истерии в Европе
Пушков рассказал об антироссийской истерии в Европе
Жиреющий от государственных заказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК стал одним из главных моторов антироссийской истерии и милитаризации Европы, считает РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:05:00+03:00
2025-12-30T02:05:00+03:00
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Пушков рассказал об антироссийской истерии в Европе

Пушков: жиреющий от госзаказов ВПК в ЕС стал мотором антироссийской истерии

Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жиреющий от государственных заказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК стал одним из главных моторов антироссийской истерии и милитаризации Европы, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор опубликовал в Telegram-канале график результатов исследования Vertical Research Partners и отметил, что европейские военные компании BAE systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Saab и другие выплатили рекордные дивиденды в размере пяти миллиардов долларов в 2025 году своим акционерам.
"Дивиденды - всегда показатель объемов прибыли. От таких денег легко не отказываются. Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных "моторов" антироссийской истерии и милитаризации Европы. ВПК заинтересован в продолжении войны на Украине и в длительной подготовке к войне с Россией, поскольку им будет перепадать все большая доля госбюджетов. Follow the money - следите за движением денег", - написал Пушков.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
