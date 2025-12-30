https://ria.ru/20251230/evropa-2065585992.html
СМИ: в Совете Европы назвали условие для возобновления отношений с Россией
Совет Европы (СЕ) готов возобновить отношения с Россией в случае урегулирования на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на главу СЕ Алена Берсе. РИА Новости, 30.12.2025
СМИ: в Совете Европы назвали условие для возобновления отношений с Россией
Politico: СЕ готов возобновить отношения с РФ при урегулировании на Украине