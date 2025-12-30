Рейтинг@Mail.ru
10:49 30.12.2025
СМИ: в Совете Европы назвали условие для возобновления отношений с Россией
Совет Европы (СЕ) готов возобновить отношения с Россией в случае урегулирования на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на главу СЕ Алена Берсе. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
украина
азия
борис чернышов (депутат)
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
россия
украина
азия
в мире, россия, украина, азия, борис чернышов (депутат), совет европы, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Россия, Украина, Азия, Борис Чернышов (депутат), Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы
СМИ: в Совете Европы назвали условие для возобновления отношений с Россией

Politico: СЕ готов возобновить отношения с РФ при урегулировании на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Совет Европы (СЕ) готов возобновить отношения с Россией в случае урегулирования на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на главу СЕ Алена Берсе.
"Совет Европы (в случае урегулирования на Украине - ред.)... будет готов содействовать будущим отношениям с Россией", - говорится в публикации.
По мнению Берсе, урегулирование также должно привести к проведению демократических реформ на Украине.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 25 декабря заявил РИА Новости, что Россия, выйдя из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), не нуждается в поисках альтернативных форматов, она самодостаточна и 20 лет работает в Ассамблее парламентов Азии.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
План Запада истощить Россию не сработал, заявил турецкий политолог
