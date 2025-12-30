Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности - РИА Новости, 30.12.2025
16:58 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/es-2065723502.html
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности - РИА Новости, 30.12.2025
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности
Глава Еврокомиссии после телефонного разговора с главами стран ЕС назвала вступление Украины в Евросоюз важнейшей гарантией безопасности. РИА Новости, 30.12.2025
Глава ЕК назвала вступление Украины в ЕС важнейшей гарантией безопасности

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии после телефонного разговора с главами стран ЕС назвала вступление Украины в Евросоюз важнейшей гарантией безопасности.
Владимир Зеленский 24 декабря заявил, что Украина получила поддержку США в вопросе установления четких сроков ее присоединения к Евросоюзу, при этом последний еще не дал на это согласия.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС
Вчера, 14:06
"Сегодня у нас состоялось хорошее обсуждение с европейскими лидерами о нашей поддержке Украины, её безопасности и восстановлении страны. В конечном итоге процветание свободного украинского государства зависит от его вступления в ЕС. Это также является важнейшей гарантией безопасности само по себе", - написала она в соцсети X.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
Ряд стран ЕС выступают против присоединения Киева к объединению. В частности, подобные заявления делали представители Польши и Венгрии.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине
28 декабря, 17:58
 
