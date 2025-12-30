Рейтинг@Mail.ru
"Самое страшное". В США забили тревогу из-за нового плана против России
07:24 30.12.2025 (обновлено: 07:25 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/es-2065562059.html
"Самое страшное". В США забили тревогу из-за нового плана против России
"Самое страшное". В США забили тревогу из-за нового плана против России - РИА Новости, 30.12.2025
"Самое страшное". В США забили тревогу из-за нового плана против России
Если Евросоюз вступит в конфликт с Россией, то Кремль будет вынужден устроить ядерную демонстрацию, предупредил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T07:24:00+03:00
2025-12-30T07:25:00+03:00
в мире
евросоюз
прибалтика
нато
сша
россия
колин пауэлл
прибалтика
сша
россия
в мире, евросоюз, прибалтика, нато, сша, россия, колин пауэлл
В мире, Евросоюз, Прибалтика, НАТО, США, Россия, Колин Пауэлл
"Самое страшное". В США забили тревогу из-за нового плана против России

Уилкерсон: если ЕС вступит в конфликт с Россией, то получит ядерный удар

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Если Евросоюз вступит в конфликт с Россией, то Кремль будет вынужден устроить ядерную демонстрацию, предупредил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией, а по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом ", — отметил он.
22 декабря, 08:00
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
22 декабря, 08:00
По мнению Уилкерсона, европейцы, следуя политическим догмам, потеряли чувство реальности и не осознают, что речь может идти о ядерном оружии.
"Мне все равно, какие у европейских лидеров политические взгляды. Они играют с огнем", — подчеркнул он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
16 декабря, 08:00
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
 
В миреЕвросоюзПрибалтикаНАТОСШАРоссияКолин Пауэлл
 
 
