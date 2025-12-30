МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Если Евросоюз вступит в конфликт с Россией, то Кремль будет вынужден устроить ядерную демонстрацию, предупредил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией, а по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом ", — отметил он.
По мнению Уилкерсона, европейцы, следуя политическим догмам, потеряли чувство реальности и не осознают, что речь может идти о ядерном оружии.
"Мне все равно, какие у европейских лидеров политические взгляды. Они играют с огнем", — подчеркнул он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00