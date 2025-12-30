Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила, считает эксперт из США

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на многочисленные оптимистичные оценки встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе переговоров практически ничего не было решено, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне профессор Питер Кузник.