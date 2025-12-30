Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила, считает эксперт из США

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на многочисленные оптимистичные оценки встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе переговоров практически ничего не было решено, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Было много радостных разговоров и оптимистичных реакций к комментариям Трампа и Зеленского после встречи о приближении к мирному соглашению… но мне кажется очевидным, что на встрече было решено очень мало, если вообще что-то", - сказал собеседник агентства.
По мнению Кузника, если бы был достигнут какой-либо прогресс, то Трамп устроил бы "танец победы".
В воскресенье Трамп встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский присоединились к телефонному разговору с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп заявил, что у него состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.