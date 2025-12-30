Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила, считает эксперт из США - РИА Новости, 30.12.2025
17:40 30.12.2025
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила, считает эксперт из США
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила, считает эксперт из США
Несмотря на многочисленные оптимистичные оценки встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе переговоров практически ничего не было... РИА Новости, 30.12.2025
Встреча Трампа и Зеленского ничего не решила, считает эксперт из США

Профессор Кузник: встреча Трампа и Зеленского практически ничего не решила

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на многочисленные оптимистичные оценки встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе переговоров практически ничего не было решено, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Было много радостных разговоров и оптимистичных реакций к комментариям Трампа и Зеленского после встречи о приближении к мирному соглашению… но мне кажется очевидным, что на встрече было решено очень мало, если вообще что-то", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе высмеяли странную реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине
29 декабря, 15:03
По мнению Кузника, если бы был достигнут какой-либо прогресс, то Трамп устроил бы "танец победы".
"В отличие от этого, пресс-конференция прошла вяло и сдержанно, и ни один из лидеров не указал на какие-либо конкретные достижения или разрешённые разногласия", - добавил он, подчеркнув, что различия позиций между Россией и Украиной остаются глубокими и сложными.
В воскресенье Трамп встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский присоединились к телефонному разговору с европейскими лидерами. Перед встречей с Зеленским Трамп заявил, что у него состоялся хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Мелкий гоблин". Новое заявление Зеленского о Трампе разозлило журналиста
Вчера, 15:24
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
