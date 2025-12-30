В Венгрии объяснили, чего пытался избежать Зеленский атакой на резиденцию

БУДАПЕШТ, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина пытается избавиться от обязательства проводить выборы на Украине, которые он с большой вероятностью проиграет, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпёттле.

По его словам, Зеленский пытается "выставить себя жертвой" и представить ситуацию так, как будто "это Кремль не хочет мира, хотя на самом деле все наоборот".