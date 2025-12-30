В Венгрии объяснили, чего пытался избежать Зеленский атакой на резиденцию

БУДАПЕШТ, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина пытается избавиться от обязательства проводить выборы на Украине, которые он с большой вероятностью проиграет, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпёттле.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все они уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Зеленский хочет выиграть время. Он знал, что после такой атаки Москва может даже прекратить переговоры, и тогда он не будет связан обещаниями, например, провести выборы в течение 100 дней. Таким образом, он сможет "забетонировать" свою власть на более длительный период. На выборах Зеленский бы провалился, и он боится этого", - сказал Шпёттле.
По его словам, Зеленский пытается "выставить себя жертвой" и представить ситуацию так, как будто "это Кремль не хочет мира, хотя на самом деле все наоборот".