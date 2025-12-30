Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах

По его словам, эта "атака Украины, направленная против более политически значимой цели, неизбежно еще больше обострит враждебность".

"В настоящее время мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, в особенности потому, что ни одна из сторон не желает идти на уступки по территориальным вопросам. И подобная атака Украины в такой ключевой момент, несомненно, негативно повлияет на атмосферу переговоров", - считает эксперт.