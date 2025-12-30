Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах - РИА Новости, 30.12.2025
13:47 30.12.2025
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах - РИА Новости, 30.12.2025
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах
в мире, россия, украина, новгородская область, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Новгородская область, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Эксперт: атака Киева на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах

Эксперт Личжоу: атака на резиденцию Путина негативно скажется на переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Атака Украины по резиденции президента РФ Владимира Путина негативно повлияет на атмосферу переговоров по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости во вторник старший научный сотрудник Института мировых и китайских исследований Сунь Личжоу.
"Атака Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области хотя и не принесла результатов, но явно возмутила российское правительство, которое назвало ее "террористическим актом". Еще в июне я отмечал, что отдельные атаки Украины вглубь российской территории коренным образом не изменят ход конфликта, и последующие события действительно следовали этой схеме, но нынешняя эскалация атак усилила враждебность между двумя сторонами", - заявил Сунь Личжоу.
Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина
13:20
По его словам, эта "атака Украины, направленная против более политически значимой цели, неизбежно еще больше обострит враждебность".
"В настоящее время мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, в особенности потому, что ни одна из сторон не желает идти на уступки по территориальным вопросам. И подобная атака Украины в такой ключевой момент, несомненно, негативно повлияет на атмосферу переговоров", - считает эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Дипломатические последствия террористических актов Киева будут заключаться в ужесточении переговорной позиции России, сообщил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
13:00
 
В миреРоссияУкраинаНовгородская областьВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
