Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
13:00 30.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина
Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина заставит Москву пересмотреть свою позицию в рамках урегулирования конфликта с...
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров
Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

Чандрамохан: атака на резиденцию Путина заставит Москву пересмотреть позицию

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина заставит Москву пересмотреть свою позицию в рамках урегулирования конфликта с Киевом, заявил РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.
"Нет сомнений, что удар украинских беспилотников по резиденции Путина обострит напряженность между Россией и Украиной в процессе достижения мирного урегулирования. Нападение обострит существующее положение дел между Украиной и Россией, и это заставит Россию пересмотреть свою позицию за столом переговоров", - отметил эксперт.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
