Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина заставит Москву пересмотреть свою позицию в рамках урегулирования конфликта с Киевом, заявил РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.