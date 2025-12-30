Эксперт рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на резиденцию Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 дек - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина заставит Москву пересмотреть свою позицию в рамках урегулирования конфликта с Киевом, заявил РИА Новости сотрудник индийского Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Баладжи Чандрамохан.
"Нет сомнений, что удар украинских беспилотников по резиденции Путина обострит напряженность между Россией и Украиной в процессе достижения мирного урегулирования. Нападение обострит существующее положение дел между Украиной и Россией, и это заставит Россию пересмотреть свою позицию за столом переговоров", - отметил эксперт.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.