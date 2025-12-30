Военный эксперт: атака на резиденцию Путина показала, что Киев против мира

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Власти Украины террористической атакой на резиденцию президента РФ показали, что они против договора о мире, для достижения которого необходима смена режима в Киеве, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил сербский военный эксперт Митар Ковач.