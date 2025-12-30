Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт: атака на резиденцию Путина показала, что Киев против мира
12:58 30.12.2025 (обновлено: 13:06 30.12.2025)
Военный эксперт: атака на резиденцию Путина показала, что Киев против мира
Военный эксперт Ковач: атака на резиденцию Путина показала, что Киев против мира

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Власти Украины террористической атакой на резиденцию президента РФ показали, что они против договора о мире, для достижения которого необходима смена режима в Киеве, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил сербский военный эксперт Митар Ковач.
"Этот режим использует террористические методы. Мы недавно стали свидетелями убийств политических и военных руководителей, гражданских лиц, известных в России, запугивания обычных граждан. Теперь мы видим, что они не останавливаются даже перед попытками терактов против российского руководства… Что касается России, считаю, что это дополнительный аргумент в пользу того, что невозможно достигнуть решения путем переговоров с нынешним украинским руководством", - сказал Ковач.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
12:46
Он добавил, что в Киеве у власти "глубоко укоренившийся профашистский режим", включая не только Владимира Зеленского и его соратников, а всей организационной структуры, спецслужб и армии.
По мнению эксперта, произошедшее подрывает мирные инициативы, так как невозможно доверять организаторам терактов.
"Убеждён, что ради международного сообщества Москва сохранит свое участие в переговорном процессе, но также я уверен, что РФ не будет питать иллюзий по поводу достижения решения с киевским режимом. Чтобы воцарился мир, необходимо сменить украинское руководство и полностью изменить нынешний нарратив Украины", - отметил военный эксперт.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
08:47
 
