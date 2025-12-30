https://ria.ru/20251230/efimov-2065620125.html
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей - РИА Новости, 30.12.2025
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
Власти Москвы согласовали в 2025 году 45 проектов планировки территории, предусматривающих развитие и модернизацию более 148 километров инженерных сетей,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:06:00+03:00
2025-12-30T14:06:00+03:00
2025-12-30T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251230/efimov-2065587763.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
Ефимов: в Москве в 2025 году утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Власти Москвы согласовали в 2025 году 45 проектов планировки территории, предусматривающих развитие и модернизацию более 148 километров инженерных сетей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Это более чем в полтора раза превышает аналогичные показатели за 2024 год. Утвержденные ППТ заложили основу для прокладки ключевых коммуникаций, в том числе водопроводных, газопроводных и энергетических сетей. Качественная инженерная инфраструктура необходима для мегаполиса с растущими потребностями", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, утвержденные проекты предусматривают прокладку почти 50 километров водопроводных сетей, 40 километров газопроводов, 49 километров энергосетей и 9 километров канализации, уточняется в сообщении.
Как подчеркивается в нем, наличие современной инженерной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни, экологическую ситуацию и эффективность работы городских систем.