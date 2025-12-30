Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
30.12.2025
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Власти Москвы согласовали в 2025 году 45 проектов планировки территории, предусматривающих развитие и модернизацию более 148 километров инженерных сетей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Это более чем в полтора раза превышает аналогичные показатели за 2024 год. Утвержденные ППТ заложили основу для прокладки ключевых коммуникаций, в том числе водопроводных, газопроводных и энергетических сетей. Качественная инженерная инфраструктура необходима для мегаполиса с растущими потребностями", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, утвержденные проекты предусматривают прокладку почти 50 километров водопроводных сетей, 40 километров газопроводов, 49 километров энергосетей и 9 километров канализации, уточняется в сообщении.
Как подчеркивается в нем, наличие современной инженерной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни, экологическую ситуацию и эффективность работы городских систем.
Ефимов: почти 770 человек переедут в дом по реновации в Царицыне
Москва
 
 
