Ефимов: почти 770 человек переедут в дом по реновации в Царицыне
Ефимов: почти 770 человек переедут в дом по реновации в Царицыне - РИА Новости, 30.12.2025
Ефимов: почти 770 человек переедут в дом по реновации в Царицыне
Почти 770 человек начали переселяться в дом, возведенный по реновации в районе Царицыно в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:06:00+03:00
2025-12-30T11:06:00+03:00
2025-12-30T11:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Почти 770 человек начали переселяться в дом, возведенный по реновации в районе Царицыно в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о жилом комплексе по адресу: улица Кантемировская, 41, корпуса 1 и 2.
"В этом году на Кантемировской улице был передан под заселение третий жилой комплекс по программе реновации. В него переедут около 770 жителей трех старых домов в районе Царицыно. Для того чтобы переезд москвичей был комфортным, на первом этаже соседней новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, всего в районе предстоит расселить 141 дом, новое жилье получат более 36 тысяч человек. Причем под заселение переданы уже 13 жилых комплексов.
В сообщении также указывается, что жилой комплекс на Кантемировской улице вмещает 362 квартиры совокупной площадью почти 19 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации.