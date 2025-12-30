© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Pаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: почти 770 человек переедут в дом по реновации в Царицыне

МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Почти 770 человек начали переселяться в дом, возведенный по реновации в районе Царицыно в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что речь идет о жилом комплексе по адресу: улица Кантемировская, 41, корпуса 1 и 2.

"В этом году на Кантемировской улице был передан под заселение третий жилой комплекс по программе реновации. В него переедут около 770 жителей трех старых домов в районе Царицыно. Для того чтобы переезд москвичей был комфортным, на первом этаже соседней новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, всего в районе предстоит расселить 141 дом, новое жилье получат более 36 тысяч человек. Причем под заселение переданы уже 13 жилых комплексов.

В сообщении также указывается, что жилой комплекс на Кантемировской улице вмещает 362 квартиры совокупной площадью почти 19 тысяч квадратных метров.