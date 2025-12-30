Ефимов: в Москве на льготных условиях арендовали 73 объекта недвижимости

МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. В Москве по программе "1 рубль за квадратный метр" с момента ее запуска арендовали 73 объекта недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа действует 13 лет. С 2012 года по итогам специализированных торгов можно арендовать у города памятники культуры, с 2013 года – объекты для создания частных школ и детских садов, а с 2022 года – недвижимость для гостиниц. Торги проводит департамент Москвы по конкурентной политике.

"За этот период предприниматели арендовали у города 73 объекта недвижимости. Льготной ставкой сейчас пользуется уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря программе для будущих поколений восстановлено и сохранено 25 исторических зданий, имеющих большую культурную ценность, в городе появились четыре новые гостиницы и 25 образовательных учреждений", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.