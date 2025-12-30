https://ria.ru/20251230/efimov-2065495063.html
Ефимов: в Москве на льготных условиях арендовали 73 объекта недвижимости
Ефимов: в Москве на льготных условиях арендовали 73 объекта недвижимости
МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. В Москве по программе "1 рубль за квадратный метр" с момента ее запуска арендовали 73 объекта недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что программа действует 13 лет. С 2012 года по итогам специализированных торгов можно арендовать у города памятники культуры, с 2013 года – объекты для создания частных школ и детских садов, а с 2022 года – недвижимость для гостиниц. Торги проводит департамент Москвы по конкурентной политике.
"За этот период предприниматели арендовали у города 73 объекта недвижимости. Льготной ставкой сейчас пользуется уже 50 нанимателей зданий и помещений. Благодаря программе для будущих поколений восстановлено и сохранено 25 исторических зданий, имеющих большую культурную ценность, в городе появились четыре новые гостиницы и 25 образовательных учреждений", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что за прошедший год по результатам торгов были оформлены договоры аренды четырех помещений для объектов образования, а также здания для размещения гостиницы.