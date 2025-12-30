https://ria.ru/20251230/dron-2065778332.html
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2025
В селе Зозули в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ