В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 30.12.2025 (обновлено: 21:56 30.12.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате продолжающихся атак ВСУ на населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Гладков: два мирных жителя пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате продолжающихся атак ВСУ на населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадали два мирных жителя... В Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль", - написал Гладков на платформе Max.
Уточняется, что мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями и ожогом лица госпитализирован в областную клиническую больницу, женщину с минно-взрывной травмой после оказания помощи направили на амбулаторное лечение. В результате атак повреждены автомобили, частные дома и социальный объект в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах.
