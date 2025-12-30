В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Уточняется, что мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями и ожогом лица госпитализирован в областную клиническую больницу, женщину с минно-взрывной травмой после оказания помощи направили на амбулаторное лечение. В результате атак повреждены автомобили, частные дома и социальный объект в Грайворонском, Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах.