В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате продолжающихся атак ВСУ на населенные пункты Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2025
Гладков: два мирных жителя пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ