В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 30.12.2025 (обновлено: 19:16 30.12.2025)
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два человека
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два человека
В Белгородской области при ударе украинского беспилотника погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека погибли при атаке ВСУ на автомобиль

БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского беспилотника погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сегодня Гладков также сообщал о четырех раненных и одном погибшем из-за ударов ВСУ по машинам.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
