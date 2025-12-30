https://ria.ru/20251230/dron-2065694207.html
Дрон ВСУ ударил по автомобилю с эвакуируемыми жителями Северска
Дрон ВСУ ударил по автомобилю с эвакуируемыми жителями Северска - РИА Новости, 30.12.2025
Дрон ВСУ ударил по автомобилю с эвакуируемыми жителями Северска
Украинский беспиолотник ударил по автомобилю с эвакуируемыми жителями из Северска ДНР, в результате чего ранения получили два человека, сообщила министр... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
северск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
Дрон ВСУ ударил по автомобилю с эвакуируемыми жителями Северска
Два человека пострадали при ударе ВСУ по автомобилю с эвакуируемыми из Северска