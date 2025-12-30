Дрон ВСУ ударил по автомобилю с эвакуируемыми жителями Северска

"При выходе из Северска по ним отработал украинский дрон. Женщина потеряла очень много крови, за ее жизнь борются медики республиканской больницы. Ее сын - молодой парень - получил ранения груди, таза и конечностей. В больницу раненых мирных жителей доставили наши ребята военные", - приводит слова Пащенко правительство ЛНР в Telegram-канале.