В Краснодаре при атаке ВСУ пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 30.12.2025 (обновлено: 13:55 30.12.2025)
В Краснодаре при атаке ВСУ пострадали два человека
В Краснодаре при атаке ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали при налете украинских дронов на Краснодар, сообщили в краевом оперативном штабе. РИА Новости, 30.12.2025
В Краснодаре при атаке ВСУ пострадали два человека

При атаке дронов ВСУ в Краснодаре пострадали два человека

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
Машина скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Два человека пострадали при налете украинских дронов на Краснодар, сообщили в краевом оперативном штабе.
"Оба — мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации.
На местах работают оперативные и специальные службы.
Утром в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось больше двух часов. Обломки сбитых беспилотников упали в садоводческом товариществе "ЗИП", там получили повреждения два частных дома, в одном из которых посекло кровлю, добавили в оперштабе. Кроме того, на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный поврежден участок контактной сети.
По словам главы города Евгения Наумова, одного мужчину ранило в СНТ "ЗИП", второго доставили в больницу после атаки на станцию Краснодар Сортировочный.
Наумов пообещал, что жителям окажут помощь.
В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения, из-за этого задержали восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет. Сейчас ограничения уже сняли.
По данным Минобороны с 8:00 до 12:00 мск над территорией Краснодарского края сбили четыре украинских дрона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарПроисшествияКраснодарский край
 
 
