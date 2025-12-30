В Краснодаре при атаке ВСУ пострадали два человека

СОЧИ, 30 дек — РИА Новости. Два человека пострадали при налете украинских дронов на Краснодар, Два человека пострадали при налете украинских дронов на Краснодар, сообщили в краевом оперативном штабе.

"Оба — мужчины, их госпитализировали с осколочными ранениями. Оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в публикации.

На местах работают оперативные и специальные службы.

Утром в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось больше двух часов. Обломки сбитых беспилотников упали в садоводческом товариществе "ЗИП", там получили повреждения два частных дома, в одном из которых посекло кровлю, добавили в оперштабе. Кроме того, на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный поврежден участок контактной сети.

По словам главы города Евгения Наумова, одного мужчину ранило в СНТ "ЗИП", второго доставили в больницу после атаки на станцию Краснодар Сортировочный.

Наумов пообещал, что жителям окажут помощь.

В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения, из-за этого задержали восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет. Сейчас ограничения уже сняли.

По данным Минобороны с 8:00 до 12:00 мск над территорией Краснодарского края сбили четыре украинских дрона.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России . Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.