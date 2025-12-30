https://ria.ru/20251230/dron-2065606350.html
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2025
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР
Украинский дрон атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в Сватово ЛНР, повреждены пять единиц спецтехники, сообщает во вторник правительство... РИА Новости, 30.12.2025
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР
