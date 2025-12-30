Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2025
11:45 30.12.2025
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР - РИА Новости, 30.12.2025
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР
Украинский дрон атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в Сватово ЛНР, повреждены пять единиц спецтехники, сообщает во вторник правительство... РИА Новости, 30.12.2025
Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в ЛНР

ВСУ атаковали территорию предприятия «Луганский автодор» в Сватово

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал территорию предприятия "Луганский автодор" в Сватово ЛНР, повреждены пять единиц спецтехники, сообщает во вторник правительство республики.
"Пять единиц спецтехники повреждены в результате атаки дрона ВСУ по территории ГУП ЛНР "Луганский автодор" в Сватово. Осколками повреждены три самосвала, автогрейдер и трактор", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
По данным правительства региона, сотрудники предприятия не пострадали.
