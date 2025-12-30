Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово" - РИА Новости, 30.12.2025
10:43 30.12.2025
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово" - РИА Новости, 30.12.2025
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2025
экономика, россия, антон силуанов, домодедово (аэропорт)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Домодедово (аэропорт)
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"

Силуанов: аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы много работы проделали по "Домодедово". В следующем году, буквально, думаю, в начале года соответствующий пакет будет выставлен на аукцион. Открытый аукцион. Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными законодательством. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы" - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В аэропорту "Домодедово" проходит предновогодняя программа
25 декабря, 16:03
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановДомодедово (аэропорт)
 
 
