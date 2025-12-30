https://ria.ru/20251230/domodedovo-2065584220.html
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово" - РИА Новости, 30.12.2025
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
Аукцион по приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года, потенциальные инвесторы есть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2025
россия
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
